Tübingen (ots) -LebensLinien 60+ bietet Menschen ab 60 Jahren bundesweit eine kostenfreie und anonyme Online-Beratung in belastenden Lebensphasen. Die Beratung erfolgt schriftlich über ein geschütztes Mailberatungssystem und verbindet die Erfahrung des Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen / Tübingen mit einem Peer-Ansatz: Geschulte ehrenamtliche Beraterinnen und Berater im ähnlichen Lebensalter begleiten Ratsuchende fachlich unterstützt und supervidiert. Erreichbar ist das Angebot über www.lebenslinien-60plus.de.Das Angebot richtet sich ausdrücklich an ältere Menschen, denen ein persönliches Gespräch, ein Telefonat oder der Weg zu einer Beratungsstelle zunächst schwerfällt. Schreiben kann helfen, Gedanken zu ordnen, Worte im eigenen Tempo zu finden und sich zu öffnen, ohne sich sofort erklären zu müssen. Nach der Registrierung mit einem selbst gewählten Benutzernamen und Passwort kann auf Wunsch eine verlässliche schriftliche Begleitung durch eine feste Beraterin oder einen festen Berater entstehen.Das Peer-Konzept prägt LebensLinien 60+: Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater sind selbst in einem ähnlichen Lebensalter wie die Ratsuchenden. Eine 50-stündige Weiterbildung bereitet sie auf die schriftliche Begleitung im digitalen Raum vor; fachliche Begleitung und regelmäßige Supervision sichern die Qualität. So verbindet das Projekt Lebenserfahrung, professionelle Standards und eine Ansprache, die älteren Menschen den Zugang erleichtern kann.Warum ein spezialisiertes Angebot für ältere Menschen wichtig istMit dem Übergang in die Zeit nach dem Erwerbsleben verändern sich für viele Menschen Alltag, soziale Kontakte und Selbstverständnis. Aufgaben, die lange Struktur gegeben haben, treten in den Hintergrund; zugleich können Partnerschaft, Gesundheit, Mobilität, Wohnsituation oder familiäre Beziehungen neue Fragen aufwerfen. Daraus kann das Gefühl entstehen, den vertrauten Platz im Leben neu suchen zu müssen.In dieser Lebensphase kann ein geschützter schriftlicher Kontakt entlasten: Er bietet Raum, Sorgen auszusprechen, Orientierung zu gewinnen und nächste Schritte wieder in den Blick zu nehmen. Das Angebot versteht sich als ergänzende Begleitung und kann - wenn nötig - den Weg zu weiteren Hilfen erleichtern.Zahlen zeigen: Ältere Menschen sind besonders gefährdetDie gesellschaftliche Bedeutung des Angebots zeigt sich deutlich in der Statistik: In Deutschland sterben jährlich mehr als 10.000 Menschen durch Suizid. Für das Jahr 2024 weist das Statistische Bundesamt insgesamt 10.372 Suizide aus. Besonders auffällig ist der hohe Anteil älterer Menschen: Allein 5.953 Menschen über 60 Jahre starben 2024 durch Suizid. Das entspricht 57,4 Prozent aller Suizide, obwohl diese Altersgruppe nur rund 29 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Ältere Menschen - insbesondere ältere Männer - gehören zu den besonders gefährdeten Gruppen.Auch die ersten Zahlen von LebensLinien 60+ zeigen, dass das Angebot eine bestehende Lücke adressiert. Seit dem Projektstart im Mai 2025 wurden 96 Klientinnen und Klienten beraten. Häufig genannt wurden Einsamkeit, Suizidalität und Depressionen, Probleme mit Verwandten, Überforderung sowie körperliche Erkrankungen.Zugleich macht die Statistik des AKL deutlich, dass Menschen über 60 die bestehenden Krisenberatungsangebote in Reutlingen und Tübingen bislang nur selten in Anspruch nehmen. Genau hier setzt LebensLinien 60+ an: Das Angebot soll ältere Menschen früher erreichen, bevor Belastungen unbesprochen bleiben oder sich zuspitzen. Es schafft einen Zugang für Menschen, die den persönlichen Kontakt zunächst scheuen, schriftlich leichter Worte finden oder unabhängig von Wohnort, Mobilität und Öffnungszeiten Unterstützung suchen.Fachliche Stimmen"Wir sehen, dass ältere Menschen sehr unterschiedliche Zugänge brauchen. Manche möchten nicht sofort telefonieren oder persönlich in eine Beratungsstelle kommen. Für sie kann Schreiben ein erster, wichtiger Schritt sein - weil es Zeit lässt, Gedanken zu ordnen und sich in einem geschützten Rahmen anzuvertrauen", sagt Lukas Ulmer, Projektverantwortlicher für LebensLinien 60+ beim Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen / Tübingen.Leonie Rosenbauer vom Arbeitskreis Leben e.V. ordnet das Angebot in die langjährige suizidpräventive Arbeit des Vereins ein: "Die Zielgruppe 60+ ist, insbesondere bei Männern, eine der besonders gefährdeten Gruppen bei suizidalen Handlungen. Für diese sehr heterogene Gruppe braucht es unterschiedliche Hilfen. Die Online-Beratung kann in der jeweiligen Situation die passende Beratungsform sein - und bei Bedarf auch den Weg in eine persönliche Beratung eröffnen."Was Ratsuchende bewegtDie Themen, mit denen sich Menschen an LebensLinien 60+ wenden, sind vielfältig - und zeigen sich in vielen Biografien. Die folgenden verdichteten Beispiele beruhen auf wiederkehrenden Motiven aus der Beratungspraxis und wurden so verändert, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Ratsuchende möglich sind.Da ist etwa ein verwitweter Mann, dem nach dem Tod seiner Partnerin die Struktur der Tage verloren gegangen ist und der niemandem mit seiner Trauer zur Last fallen möchte. Eine ältere Frau beschreibt, wie gesundheitliche Einschränkungen sie immer stärker aus dem Alltag drängen und wie schwer es ihr fällt, über Unsicherheit und Alleinsein zu sprechen. Ein pflegender Angehöriger sucht Worte für Erschöpfung, Schuldgefühle und das Gefühl, selbst keine Kraftreserven mehr zu haben. Andere schreiben aus ländlichen Regionen, in denen Mobilität, Scham oder fehlende Angebote vor Ort den ersten Schritt zusätzlich erschweren.Gemeinsam ist diesen Beispielen: Der Kontakt beginnt oft mit einer ersten Nachricht - vorsichtig, tastend, manchmal nach langer Zeit des Schweigens. Nicht eine schnelle Lösung steht im Mittelpunkt, sondern ein geschützter Raum, in dem Belastendes ausgesprochen, Gedanken geordnet und nächste Schritte wieder vorstellbar werden können.Vernetzung: Teil eines fachlichen und gesellschaftlichen HilfesystemsLebensLinien 60+ versteht sich als ergänzendes Angebot innerhalb einer vernetzten Suizidprävention und psychosozialen Versorgung. Das Projekt ist fachlich in bestehende Strukturen eingebunden, unter anderem über die Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitskreise Leben in Baden-Württemberg, den Paritätischen Wohlfahrtsverband und die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention. Zudem ist LebensLinien 60+ in der Übersicht zu Hilfsangeboten der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention aufgeführt.Gerade weil schwierige Lebenslagen im Alter häufig unsichtbar bleiben, ist Vernetzung entscheidend: Kommunen, Seniorenarbeit, Gesundheitswesen, Wohlfahrtsverbände, Angehörigenarbeit, Kirchengemeinden, Ärztinnen und Ärzte, Pflege- und Beratungsstrukturen sowie digitale Informationsangebote können dazu beitragen, dass ältere Menschen und ihr Umfeld frühzeitig von LebensLinien 60+ erfahren.Zielgruppe direkt angesprochenLebensLinien 60+ richtet sich an Menschen ab 60 Jahren, die Veränderungen, Verluste, gesundheitliche Einschränkungen oder Phasen der Neuorientierung erleben. Auch wer sich allein fühlt, belastet ist, nicht weiß, mit wem er sprechen soll, oder sich um einen älteren Menschen im eigenen Umfeld sorgt, kann sich an das Angebot wenden.Weitere Informationen zur Beratung und zum Zugang finden Interessierte unter www.lebenslinien-60plus.de. Informationen zum Träger und zu weiteren Krisenberatungsangeboten stehen unter www.akl-krisenberatung.de bereit.Über LebensLinien 60+LebensLinien 60+ ist eine bundesweite, kostenfreie Online-Beratung für Menschen ab 60 Jahren. Das Angebot wurde auf Grundlage langjähriger Erfahrungen in der schriftlichen Beratung entwickelt und verbindet Peer-Beratung, fachliche Begleitung und geschützte digitale Kommunikation. Träger ist der gemeinnützige Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen / Tübingen. Das Projekt wird durch Förderung und Spenden ermöglicht.Pressekontakt:Lukas Ulmer - Projektkoordinator und FachkraftArbeitskreis Leben e.V. Reutlingen / TübingenÖsterbergstraße 472074 TübingenTelefon: 0162 462 81 80lukas.ulmer@lebenslinien-60plus.deOriginal-Content von: Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen / Tübingen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183166/6335291