DJ Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist: Net Asset Value(s)
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (PRUB) Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist: Net Asset Value(s) 18-Aug-2026 / 09:06 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist DEALING DATE: 17-Aug-2026 NAV PER SHARE: GBP: 10.4276 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 254973 CODE: PRUB ISIN: LU2621112XXX =--------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU2621112XXX Category Code: NAV TIDM: PRUB LEI Code: 549300KNN25GRP3YZJ75 Sequence No.: 440211 EQS News ID: 2384736 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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August 18, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)
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