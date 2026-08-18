Laut Meta verschicken Nutzer:innen weltweit täglich rund 100 Milliarden Nachrichten über Whatsapp. Wer wissen möchte, wie hoch der eigene Anteil an diesem Datenvolumen ist, wird in den Einstellungen der App fündig. Whatsapp prägt als weltweit führender Messenger-Dienst mit Milliarden Nutzer:innen längst die tägliche Kommunikation. Entsprechend hoch fällt das persönliche Nachrichtenaufkommen über die Jahre aus. Wer wissen möchte, wie viele Mitteilungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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