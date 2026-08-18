Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Technisch betrachtet bleibt der Bund-Future (ISIN DE0009652XXX/ WKN 965264) in der Defensive, so die Analysten der Helaba.Er habe sich unterhalb der 21-Tagelinie festgesetzt und die Julitiefs bei 124,12/03 unterschritten. Das neue Impulstief liege bei 123,95. Zudem stehe der DMI bei zunehmendem ADX auf Verkauf. MACD und Stochastik hätten an Dynamik eingebüßt und weitere Kursverluste sollten nicht ausgeschlossen werden. Raum bis 123,77, dem Kontrakttief vom Mai, sei eröffnet worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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