Hochwertige Leistungen und einfaches Handling: Der neue Zahnzusatztarif der uniVersa überzeugte die Redaktion von FOCUS MONEY-Versicherungsprofi und wurde zum "Produkt des Monats" gekürtDer neue Zahnzusatztarif uni-dent|Top der uniVersa Krankenversicherung bietet eine qualitativ hochwertige Absicherung für gesetzlich Krankenversicherte und Heilfürsorgeberechtigte. In allen drei Tarifstufen ist Zahnbehandlung zu 100 Prozent abgesichert. Für höherwertigen Zahnersatz, Implantate, schmerzlindernde Maßnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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