Leipzig (ots) -Die Jubiläumsauflage des MDR-Musiksommers begeistert das Publikum in ganz Mitteldeutschland: An den beiden ersten Festivalwochenenden war der MDR mit insgesamt elf Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für sein Publikum unterwegs. Zahlreiche Veranstaltungen waren ausverkauft und die touristischen Zusatzangebote vielgefragt. Aufgrund der besonders hohen Nachfrage für die Klangwanderungen am 23. August im Baumkronenpfad Hainich hat der MDR jetzt kurzfristig einen dritten Termin angesetzt, für den ab sofort Karten erhältlich sind. Die musikalischen Entdeckungstouren sind eingebettet in einen MDR-Walderlebnistag u.a. mit Urwaldmobil, Filmvorführung und der Möglichkeit die Rangerin des Nationalparks Hainichs kennenzulernen.Musik im Baumkronenpfad, versteckte Bühnen in freier Natur und Parks: Die Jubiläumsausgabe des MDR-Musiksommers macht die Natur zum Star ihrer 25 Konzerte. Bis zum 5. September ist das sommerliche Festival mit allen drei MDR-Ensembles - MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor - in großen und kleinen Besetzungen für sein Publikum in ganz Mitteldeutschland unterwegs. Das ARD-weit einzigartige Festival setzt 2026 ganz bewusst auf Entschleunigung, gemeinschaftliches Erleben und neue touristische Zusatzangebote.Über den Wipfeln - Eine Entdeckungsreise für Augen und OhrenHöhepunkt des dritten Festivalwochenendes ist ein ganz besonderer Erlebnistag im Nationalpark Hainich. Der MDR-Musiksommer lädt am 23. August, ab 13 Uhr, zu einem musikalischen Familienausflug (Kinder ab 6 Jahren) mit Konzerten, Urwaldmobil, Fotopoint, Wald-Doku und einer Försterin in den Baumkronenpfad Hainich ein. Im Mittelpunkt stehen die musikalischen Klangstationen "Über den Wipfeln" mit Mitgliedern des MDR-Sinfonieorchesters, die im Baumkronenpfad auf die Besucherinnen und Besucher warten. Dort verschmelzen auf einem Hochweg Musik und Natur zu einem magischen Gesamterlebnis. An jeder Biegung des Wipfelpfades erwarten die Besucherinnen und Besucher neue Klangwelten. Aufgrund der hohen Besuchernachfrage hat der MDR um 15.00 Uhr ein weiteres Konzert angesetzt, für das ab sofort Karten (https://mdr-tickets.de/tickets-ueber-den-wipfeln-iii-in-unstrut-hainich-baumkronenpfad-im-nationalpark-hainich-am-23-8-2026/e2601173) erhältlich sind. Die Konzerte um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr sind bereits ausverkauft.Rahmenprogramm mit Försterin und FilmteamRund um die MDR-Musiksommer-Klangwanderung auf dem Baumkronenpfad kann das Publikum im Forsthaus Thiemsburg, direkt neben dem Eingang zum Baumkronenpfad Hainich, mit der Försterin Jennifer Kruspe, die als Rangerin im Nationalpark arbeitet, sowie mit dem Filmteam und der Redaktion des Dokumentarfilms "Mein Wald - Fünf Jahre zwischen Mythos und Holz" (https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8xODZkODI3OS0xZjFmLTQyODQtOGQzZi0xNDNjZWVmOThhZmU) ins Gespräch kommen. Der MDR hatte die Försterin über fünf Jahre hinweg begleitet. Der Film erzählt davon, wie man einen sterbenden Wald gegen Trockenheit, Brände und Schädlinge fit und klimaresistent machen kann. Das Rahmenprogramm ist auch ohne Konzertticket zugänglich.Finale in Suhl als Auftakt in die neue MDR-SpielzeitDen Abschluss des MDR-Musiksommers bildet am 5. September das Konzert in Suhl mit Auszügen aus Carl Maria von Webers "Der Freischütz", ergänzt u.a. durch Robert Schumanns "Vom Pagen und der Königstochter", op. 140. Gleichzeitig markiert das Konzert den Auftakt der MDR-Konzertsaison 2026/27.Digital und multimedial präsentDer MDR begleitet den Musiksommer umfassend: MDR Kultur und MDR Klassik berichten in ihren Angeboten online und im Radio. Ausgewählte Konzerte können zudem in ARD Sounds nachgehört werden.Über den MDR-MusiksommerUnter dem Motto "Drei Länder. Ein Klang" vereint der MDR-Musiksommer seit 1992 Musik, Kultur und Landschaft in Mitteldeutschland. Mit seinem breiten Programm von Klassik über Jazz bis Crossover verlängert das Festival seit 2024 die Sommerferien um vier Wochen voller musikalischer Höhepunkte. Der 35. MDR-Musiksommer war am 7. August in Ilmenau gestartet und endet am 5. September 2026 in Suhl.Alle Informationen zu Ticketverkauf, Konzertorten und Mitwirkenden sind unter mdr-musiksommer.de (https://www.mdr.de/musiksommer)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6335332