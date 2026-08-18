EQS-News: GBC AG
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Sehr geehrte Damen und Herren,
am 29. September 2026 findet der 5. Zürcher Investorentag im traditionsreichen Hotel Schweizerhof Zürich (Bahnhofsplatz 7, CH-8001 Zürich) statt.
Ab 9:00 Uhr stehen die One-on-One-Meetings auf dem Programm, die jeweils bis zu 45 Minuten dauern und ausreichend Zeit für einen persönlichen Austausch bieten, ergänzt durch einen gemeinsamen Networking-Lunch, der zwischendurch Gelegenheit gibt, die Gespräche in entspannter Atmosphäre fortzusetzen und sich auch abseits der One-on-One-Meetings auszutauschen.
Diese Unternehmen sind in Zürich vertreten:
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie ab sofort auf unserer Website: https://mkk-konferenz.de/zuercher-investorentag/Kontakt für Rückfragen:
GBC AG - Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann
+49 821 241133-44 oder -49
info@mkk-konferenz.de
Wir freuen uns darauf, Sie in Zürich willkommen zu heißen!
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18.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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