München (ots) -- Lena möchte sich um einen Teilzeitjob bemühen- Maik hat die Chance auf eine Arbeitsstelle- Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 18. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Lena möchte ihren Alltag Schritt für Schritt strukturieren und setzt sich dafür neue Tagesziele. Eines ihrer Vorhaben ist die Suche nach einem Teilzeitjob. Gleichzeitig hofft die 20-Jährige auf Unterstützung durch eine geplante WG mit Freundin Pamela. Für Maik könnte sich beruflich etwas ergeben: Der 23-Jährige hat eine Stelle bei einer Entrümplungsfirma in Aussicht. Damian beginnt derweil einen neuen Job in einer Wäscherei. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 18. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Lena beschäftigt weiterhin die Unordnung in ihrer Wohnung. Um die Aufgabe besser bewältigen zu können, nimmt sie sich kleine Tagesziele vor - mit Erfolg. Unterstützung erhofft sich die 20-Jährige künftig auch von Ziehmama Pamela, mit der sie eine WG plant. Und das soll nicht die einzige Veränderung sein: Lena will ihre finanzielle Situation verbessern und sich trotz attestierter Arbeitsunfähigkeit um einen Teilzeitjob bemühen. Kann sie ihre Vorsätze in die Tat umzusetzen?Bei Maik und Jasmin steht das Thema Arbeit im Mittelpunkt. Gemeinsam ist das Paar auf dem Weg zu einem wichtigen Termin, denn für den Familienvater rückt eine mögliche Anstellung bei einer Entrümplungsfirma näher. Jetzt soll nur noch der Arbeitsvertrag unterschrieben werden. Für die Eltern kommt diese Möglichkeit zu einem wichtigen Zeitpunkt, denn sie benötigen Geld für Maiks Zahnbehandlung und eine bevorstehende Wohnungssuche.Damian steht ebenfalls vor einer beruflichen Entwicklung. Er erzählt Brigitte von seiner neuen Tätigkeit in einer Wäscherei. Die zehnfache Mutter freut sich für ihn, verbindet dies jedoch mit einer deutlichen Mahnung: Damian soll darauf achten, nicht wie in der Vergangenheit krankheitsbedingt auszufallen und dadurch seine Arbeitsstelle zu riskieren. Kann der Rostocker den Job durchziehen?Nicole und René bereiten sich derweil auf die Gartensaison vor. Neben ihrer 90 Quadratmeter großen Wohnung verfügt das Ehepaar über einen Kleingarten. Mit den steigenden Temperaturen beginnen die beiden, ihre Pflanzen vorzuziehen. In diesem Jahr steht einiges an Gemüse auf dem Plan.Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", am 18. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIund sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - Tag für Tag - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich-tag-fuer-tag)Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet "Hartz und herzlich - Tag für Tag" erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6335337