Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH



18.08.2026 / 10:08 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 18.08.2026 Target price: 31,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.



Zusammenfassung:

SFC meldete sehr starke Q2-Zahlen, die unsere Prognosen übertrafen und deutlich über den Vorjahreswerten lagen. Folglich hob das Management die Untergrenze seiner Prognose für 2026 an. Der wesentliche Treiber für Wachstum und Margen war die Abwicklung des Ukraine-Auftrags. SFC lieferte Waren im Wert von rund €22 Mio. aus dem Gesamtvolumen von €43 Mio. aus. Da der Großteil des verbleibenden Volumens im laufenden Quartal ausgeliefert werden soll, erwarten wir ein ähnlich starkes drittes Quartal. Angesichts des Rekord-Auftragsbestands von €105 Mio. fühlen wir uns mit unseren Prognosen, die am oberen Ende der Unternehmensvorgaben liegen, weiterhin wohl. Sollte es SFC gelingen, die im vierten Quartal wahrscheinlichen Lieferengpässe zu bewältigen, könnte das Unternehmen unserer Einschätzung nach die Prognose für 2026 sogar übertreffen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €31. Angesichts der hervorragenden Chancen von SFC im margenstarken Verteidigungsgeschäft sehen wir die Wachstumsstory als voll intakt an und bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 52%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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Herr Gaurav Tiwari

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