BHP übertrifft die Gewinnerwartungen klar und schüttet die höchste Jahresdividende seit vier Jahren aus. Erstmals übernimmt Kupfer die Führungsrolle als wichtigster Ertragsmotor des weltgrößten Bergbaukonzerns überhaupt. Der weltgrößte börsennotierte Bergbaukonzern BHP hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnanstieg von 30 Prozent verbucht und die höchste Jahresdividende seit vier Jahren ausgeschüttet. Treiber war vor allem Kupfer, das Eisenerz erstmals als wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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