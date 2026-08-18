DAX Prognose für Dienstag, 18.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.519 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der DAX das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Notierungen zunächst deutlich nach. Die Bullen konnten den Index am Vormittag stabilisieren und eine Entlastungsbewegung abbilden, die nicht mehr an das Tageshoch gelaufen ist. Weitere Schwäche stellte sich dann gegen Mittag ein. Der DAX setzte kontinuierlich zurück, Erholungsbewegungen wurden direkt zu Gewinnmitnahmen genutzt. Es wurde zum Wochenbeginn ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 26.326 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Kurzfristig bärisches Chartbild: Durch den Bruch wichtiger Durchschnittslinien im 1h-Chart (SMA20, SMA50 und SMA200) überwiegen im DAX aktuell die Abwärtsrisiken.

Durch den Bruch wichtiger Durchschnittslinien im 1h-Chart (SMA20, SMA50 und SMA200) überwiegen im DAX aktuell die Abwärtsrisiken. Kritische Pivot-Zone bei 26.263 Punkten: Die vorbörsliche Marke bei 26.263 Punkten entscheidet über den Tag - hält sie, ist eine Erholung bis 26.359+ Punkte möglich; fällt sie, droht ein Absacken in Richtung 26.000 Punkte.

Die vorbörsliche Marke bei 26.263 Punkten entscheidet über den Tag - hält sie, ist eine Erholung bis 26.359+ Punkte möglich; fällt sie, droht ein Absacken in Richtung 26.000 Punkte. Bären im Vorteil (60 - Wahrscheinlichkeit): Für den heutigen Handel wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Markt mit einer erwarteten Spanenbreite zwischen 26.470 und 25.922 Punkten prognostiziert.

Für den heutigen Dienstag zeigt die DAX Prognose vorbörslich ein geschwächtes Chartbild. Nachdem der Index zu Beginn der Woche unter Druck geriet, stellt sich für DAX Aktuell die Frage, ob die Bullen eine Erholungsbewegung einleiten können oder ob weitere Abgaben drohen.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Vortag (17.08.2026)

Der DAX Aktuell ist am Montag bei 26.519 Punkten vorbörslich gestartet und markierte früh das Tageshoch. Nach Handelsbeginn an der Xetra fielen die Notierungen jedoch ab. Die Erholungsversuche am Vormittag blieben schwach und wurden zügig für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Handelstag schloss schwach bei 26.326 Punkten.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

Kennzahl 17.08.2026 (Ist) 14.08.2026 (Vortag) Tageshoch (TH) 26.529 26.550 Tagestief (TT) 26.311 26.403 Xetra-Schluss 26.339 26.440 Tagesschluss 26.326 26.457 Handelsspanne 218 Punkte 147 Punkte

Gewinner - Verlierer per Xetra-Schluss:

Gewinner: Deutsche Börse (+2,22 - Siemens Energy (+1,87 - Daimler Truck (+1,18 %)

Verlierer: Zalando (-4,12 - adidas (-2,71 - Beiersdorf (-2,34 %)...

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