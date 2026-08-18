Bern (ots) -Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2018 hat sich die Gefährdungskarte Oberflächenabfluss (GOA) zu einem der wichtigsten Hilfsmittel für die Prävention von Elementarschäden entwickelt. Sie unterstützt die Kantonalen Gebäudeversicherungen sowie die Privatassekuranz und dient auch als Planungshilfe bei Hochwasserschutzprojekten und in der Siedlungsentwässerung. Aufgrund neuer Datengrundlagen und verbesserter Modellierungsmöglichkeiten wird die Karte derzeit umfassend aktualisiert und Anfang 2027 in einer neuen Version veröffentlicht.Während der letzten Jahrzehnte haben sich Gebäudeschäden durch Naturgefahren mehr als verdoppelt. Dabei sind Überschwemmungen für einen bedeutenden Anteil der Gesamtschäden verantwortlich. Steigende Versicherungssummen, eine sich verändernde Gebäudeverletzlichkeit und die zunehmende Versiegelung des Bodens tragen wesentlich zur Zunahme der Gebäudeschäden bei. Mehr als die Hälfte aller Überschwemmungsschäden sind dabei nicht auf ausufernde Flüsse, Bäche und Seen zurückzuführen, sondern auf Oberflächenabfluss.Um durch Überschwemmungen verursachte Schäden zu verringern oder gar zu vermeiden, sollten Gebäude möglichst wetterfest und schadensicher gebaut und unterhalten werden. Zunächst muss jedoch die Gefährdung durch Oberflächenabfluss bekannt sein, um Schutzmassnahmen umsetzen zu können.Zentrales Instrument zur Prävention von ÜberschwemmungsschädenDie GOA zeigt schweizweit mögliche Abflusswege und Überschwemmungsgebiete bei starken Niederschlägen. Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2018 ist sie ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Prävention geworden. Die Gefährdungskarte schliesst damit eine wichtige Lücke in diesem Bereich.Neue Datengrundlagen ermöglichen eine umfassende AktualisierungDie Gefährdungskarte Oberflächenabfluss wurde 2018 auf Basis der damals verfügbaren Informationen und Technologien erstellt. Seitdem haben sich die Datengrundlagen für Niederschläge, das Terrainmodell und die Bodenbedeckung sowie die Methodik zur Modellierung von Oberflächenabfluss verbessert - auch dank der stetig steigenden Rechenleistung von Computern. Aus diesem Grund wird die Gefährdungskartein diesem Jahr neu modelliert und aktualisiert. Anfang 2027 wird sie kostenlos verfügbar sein und die bisherige Gefährdungskarte zum Oberflächenabfluss ersetzen.Das Projekt wird erneut in der Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), dem Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) und der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG) umgesetzt und vom SVV und der VKG finanziert.Bei der Naturgefahren-Prävention ist die Sensibilisierung der Bevölkerung entscheidend. Die Aktualisierung der Gefährdungskarte wird deshalb von diversen Kurzvideos begleitet. Diese erklären den Oberflächenabfluss sowie die Gefährdungskarte und informieren über die Gefährdung für Gebäude. Die Videos werden gestaffelt veröffentlicht und sind auf einer eigens für den Oberflächenabfluss erstellten Landingpage auf der Informationsplattform "Schutz vor Naturgefahren" abrufbar.Zur Landingpage: www.schutz-vor-naturgefahren.ch/goaPressekontakt:Diego Meuli, Mediensprecher und Themenmanager, Schweizerischer Versicherungsverband SVV, T 044 208 28 16, diego.meuli@svv.chRolf Meier, Bereichsleiter Kommunikation, Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen VKG, T 031 320 22 82, rolf.meier@vkg.chOriginal-Content von: VKG / AECA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060417/100941653