Hamburg (ots) -Nach dem erfolgreichen Start der gemeinsamen Markenkampagne in Deutschland zu Beginn dieses Jahres präsentiert Costa Kreuzfahrten gemeinsam mit Giovanni Zarrella nun den nächsten Kampagnenbaustein. Mit einer neuen Multichannel-Kampagne rückt die italienische Reederei erneut "La Bella Vita" in den Mittelpunkt und lädt deutsche Urlauber dazu ein, italienisches Lebensgefühl, Gastfreundlichkeit und unvergessliche Reiseerlebnisse das ganze Jahr über zu genießen.Auch diesmal steht Giovanni Zarrella im Mittelpunkt der Kampagne von Costa Kreuzfahrten. Mit seinen italienischen Wurzeln, seiner authentischen Art und seiner großen Beliebtheit in Deutschland verkörpert er das Lebensgefühl von "La Bella Vita" auf glaubwürdige Weise. Seine besondere Fähigkeit, die italienische Lebensfreude mit den Erwartungen deutscher Urlauber zu verbinden, macht ihn dabei zum idealen Botschafter für Costa."Die überwältigend positive Resonanz auf unsere erste Kampagne mit Giovanni Zarrella hat bestätigt, dass er der perfekte Botschafter für Costa in Deutschland ist. Mit seinen italienischen Wurzeln, seiner Nähe zum deutschen Publikum und seiner Leidenschaft für "La Bella Vita" macht er unsere Markenwerte auf einzigartige Weise erlebbar. Deshalb freuen wir uns sehr, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam noch mehr Menschen dafür zu begeistern, die Welt auf italienische Art mit Costa zu entdecken", sagt Giovanna Loi, Vice President Global Marketing & Direct Sales bei Costa.Die Welt entdecken - auf italienische ArtIm Mittelpunkt der neuen Kampagne stehen Costas Winterkreuzfahrten zu den Kanarischen Inseln und nach Madeira. Milde Temperaturen, spektakuläre Landschaften und die für Costa typische Gastfreundschaft bilden den Rahmen für entspannte Urlaubstage unter der Wintersonne. Besondere Momente an Bord und in den Destinationen machen die Reisen zu einem Urlaub, der mediterrane Lebensfreude auch in den Wintermonaten erlebbar macht.Im neuen TV-Spot nimmt Giovanni Zarrella die Zuschauer mit auf diese Reise und zeigt, wie Costa kleine Momente in besondere Erinnerungen verwandelt. Vor der Kulisse des Atlantiks, pulsierender Destinationen und an Bord der Schiffe wird deutlich: "La Bella Vita" lässt sich überall und jederzeit erleben - durch einzigartige Sea und Land Experiences. Ergänzt wird die Kampagne durch die innovativen Sea Destinations, die auch die Zeit auf See selbst zum Erlebnis machen. Dieser Ansatz spiegelt Costas Verständnis moderner Kreuzfahrten wider: unverkennbar italienisch, emotionsreich und mit nichts anderem auf See zu vergleichen."Als Italiener liegt mir "La Bella Vita" schon immer am Herzen. Costa verkörpert dieses Lebensgefühl und verbindet Herzlichkeit, Leidenschaft sowie unvergessliche Erlebnisse auf See und an Land. Deshalb freue ich mich sehr, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen", sagt Giovanni Zarrella.Kanaren und Madeira: Sea & Land ExperiencesDie Kampagne umfasst zwei 20-sekündige TV-Spots: Einer begleitet Giovanni Zarrella auf einer Reise zu den Kanaren und nach Madeira, während der zweite eine exklusive Sea Destination vor der italienischen Insel Capri inszeniert. Beide Motive zeigen Erlebnisse, die Gäste ausschließlich mit Costa entdecken können:Kanarische Inseln - Sea and Land Experiences [LINK (https://youtu.be/KaLXXjn_xRo)]: Während das Schiff entlang der Kanarischen Inseln kreuzt, eröffnen sich spektakuläre Ausblicke auf die zerklüfteten Küsten und den endlosen Atlantik. An Land entdecken Gäste malerische Dörfer und beeindruckende Naturkulissen - von Vulkanlandschaften bis hin zu atemberaubenden Aussichtspunkten.Capri Bay - Faraglioni Golden Sunset [LINK]: Wenn die Abendsonne Capri in warmes Gold taucht, positioniert sich das Schiff vor den Faraglioni, Capris berühmtestem Wahrzeichen. Live-Musik begleitet den Sonnenuntergang und macht diesen besonderen Moment zu einem exklusiven Erlebnis auf See.Starke Multichannel-PräsenzDie Kampagne startet am 17. August und läuft bis zum 18. Oktober als Teil einer aufmerksamkeitsstarken Multichannel-Medienstrategie, die klassisches Fernsehen, Connected TV sowie digitale und soziale Kanäle intelligent miteinander verbindet. Ziel ist es, die Sichtbarkeit von Costa an allen relevanten Kontaktpunkten zu maximieren und deutsche Reisende bei der Planung ihres Urlaubs zu inspirieren. Ergänzend sorgen speziell für digitale Plattformen entwickelte Inhalte auf YouTube sowie in den sozialen Medien für Reichweite. Sie greifen die Idee von "La Bella Vita" in einer auf die jeweiligen Kanäle zugeschnittenen Bildsprache auf und erzählen sie in authentischen, emotionalen Geschichten weiter., die Nähe schaffen und zur Interaktion einladen.Musikalisch wird die Kampagne erneut vom italienischen Klassiker "Quando Quando Quando" von Tony Renis begleitet, der das italienische Lebensgefühl von "La Bella Vita" transportiert und die Markenwelt von Costa stimmungsvoll ergänzt."La Bella Vita" - gemacht für DeutschlandMit der Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Giovanni Zarrella stärkt Costa seine emotionale Bindung zum deutschen Markt weiter und festigt seine Positionierung als Kreuzfahrtreederei, die das italienische Lebensgefühl authentischer vermittelt als jede andere.Credits: LePub Creative AgencyPressekontakt:Costa Kreuzfahrten - Niederlassung der Costa Crociere S.p.A.Emmi ÜnsalGroßer Grasbrook 920457 HamburgTelefon: +49 151 54466283E-Mail: emmilucia.uensal@costa.itOriginal-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109322/6335392