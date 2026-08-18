Unterföhring (ots) -Bye-bye Hawaii. Moin Karibik! Manu und Konny Reimann wagen einen weiteren Schritt auf der Weltkarte. Nach elf Jahren auf Hawaii und über 20 Jahren in den USA zieht es die beiden Kult-Auswanderer noch einmal weiter - ins nächste Paradies. Barbados! Auf der Karibikinsel wollen die Reimanns ihren nächsten großen Traum verwirklichen: Konny Island IV. In den neuen Staffeln von "Willkommen bei den Reimanns" packen sie die Umzugskartons und siedeln um auf die Trauminsel Barbados - ab Sonntag, 23. August, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Mammut-Aufgabe Umzug. Mehrere Tonnen Werkzeug aus Konnys Werkstatt und Manus Sammelleidenschaft machen die geplante Umsiedelung zum typischen Reimannschen XXL-Projekt. Schon die Suche nach einem geeigneten Container für den Umzug gestaltet sich schwierig. Ob sie alles in einen 40 Quadratmeter großen Container bekommen? Sportlich...Produziert wird "Willkommen bei den Reimanns" von Joker Pictures im Auftrag von Kabel Eins."Willkommen bei den Reimanns" - ab 23. August, immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf JoynPressekontakt:Michael UlichSprecher Kabel Einsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6335390