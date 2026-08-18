München (ots) -- Schuldnerberater Max Postulka verrät, wie sich finanzielle Probleme frühzeitig vermeiden lassen- Die häufigsten Ursachen für Überschuldung - und was Betroffene tun können- Eine neue Folge "Deutschland - Deine Schulden" am 31. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Steigende Preise, unerwartete Ausgaben oder ein Kredit, der zur Belastung wird - finanzielle Schwierigkeiten können viele Ursachen haben. Häufig entscheidet der richtige Umgang mit den ersten Warnsignalen darüber, ob aus Zahlungsschwierigkeiten eine Überschuldung entsteht. Schuldnerberater Max Postulka gibt praktische Tipps für den Umgang mit Geld und verrät, welche Fehler sich dabei vermeiden lassen. Wiederholungen von "Deutschland - Deine Schulden" laufen derzeit immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Eine neue Folge wird am 31. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ gezeigt.Rechtsanwalt Max Postulka begleitet bei "Deutschland - Deine Schulden" Menschen, die mit ihrer Überschuldung kämpfen. Aus seiner Beratungspraxis kennt der Schuldnerberater die häufigsten Stolperfallen: Viele Betroffene warten zu lange ab und ignorieren Mahnungen oder Vollstreckungsmaßnahmen. Ebenso fehlt häufig der Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Auch dauerhaft genutzte Dispokredite oder Kreditkarten sowie ungeprüfte laufende Verträge wie Abonnements werden schnell zur Kostenfalle. Hinzu kommt, dass viele Menschen aus Scham keine Hilfe suchen. Eine frühzeitige Beratung kann den entscheidenden Unterschied machen.Max Postulka: "Die Lebenshaltungskosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Für viele Menschen wird es dadurch immer schwieriger, ihre laufenden Ausgaben zu bezahlen oder bestehende Schulden abzubauen. Umso wichtiger ist es, die richtigen Prioritäten zu setzen und bei finanziellen Problemen frühzeitig zu handeln."Finanzielle Vorsorge kann schon vor der ersten Mahnung beginnen. Postulkas Rat: Ausgaben regelmäßig prüfen, etwa mit einem Haushaltsbuch oder einer App, um finanzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen. Ein finanzieller Puffer hilft zudem, unerwartete Ausgaben aufzufangen. Kredite sollten nur für notwendige Anschaffungen aufgenommen werden, deren Rückzahlung dauerhaft gesichert ist. Bei einer drohenden Kontopfändung empfiehlt er, rechtzeitig ein Pfändungsschutzkonto einzurichten, durch das der Kontoinhaber über einen gesetzlich festgelegten Grundfreibetrag verfügen kann. Ein weiterer Tipp: Frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch nehmen - so steigen die Möglichkeiten für eine Lösung.Max Postulka: "Ein Satz, den ich besonders häufig höre, lautet: 'Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht?'. Der erste Schritt fällt vielen schwer. Wer sich jedoch frühzeitig Hilfe sucht, hat meist deutlich bessere Möglichkeiten, seine Schulden dauerhaft in den Griff zu bekommen."Eine neue Folge "Deutschland - Deine Schulden", am 31. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von RedDoc Films.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Deutschland - Deine Schulden - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/deutschland-deine-schulden/meldungen)Über "Deutschland - Deine Schulden":Fast sieben Millionen Menschen gelten in Deutschland als überschuldet, ihre Ausgaben übersteigen ihr Einkommen erheblich. Die Sozialreportage "Deutschland - Deine Schulden" begleitet Gerichtsvollzieher, Inkassounternehmer und Schuldnerberater bei ihrem täglichen Einsatz.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6335387