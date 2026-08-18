Osnabrück/Berlin (ots) -Terre des Hommes startet gemeinsam mit seinem langjährigen Partner adidas und der Bezahlplattform Adyen eine europaweite Spendenaktion in offiziellen adidas Stores und Outlets. Acht Wochen lang können Kund*innen in 18 europäischen Ländern direkt am Bezahlterminal einen freiwilligen Beitrag an die Kinderrechtsorganisation leisten. Das Besondere: Adyen verdoppelt jede Spende: aus eins mach zwei."Terre des Hommes und adidas verbindet die Überzeugung, dass Spiel und Sport zentral sind für kindliche Entwicklung. Sie stärken Gesundheit, soziale Kompetenzen und Zukunftsperspektiven - besonders für benachteiligte Kinder. Mit den Spenden aus der Aktion werden genau solche Freiräume ermöglicht: von gewaltfreier Konfliktlösung über Bildungsangebote bis hin zu Orten, an denen Kinder einfach Kind sein können", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes Deutschland.So einfach geht'sAb Dienstag, 18. August 2026, werden Kund*innen in mehr als 180 adidas-Filialen in ganz Europa am Terminal eingeladen, einen selbstgewählten Betrag für Terre des Hommes zu spenden. Der Einkauf wird wie gewohnt bezahlt, die Spende ist ein optionales Extra. Jede Spende wird von Adyen eins zu eins gematcht. Das heißt jeder Euro kommt ohne Gebührenabzug direkt bei Terre des Hommes an - und wirkt doppelt. An der Aktion sind adidas Stores und Outlets in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn beteiligt."Mit dieser Aktion verbinden wir Sichtbarkeit für Kinderrechte mit einer einfachen, freiwilligen Spendenoption. Wir möchten diejenigen, die in die Stores kommen, über unsere Arbeit informieren und ihnen eine transparente Möglichkeit geben, uns zu unterstützen. Jeder Beitrag zählt", betont Joshua Hofert.Terre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg, Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.dewww.tdh.de/spendenOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6335411