München (ots) -Wenn Recht auf Lebenswirklichkeit trifft, entstehen Geschichten, die weit über den Gerichtssaal hinausreichen. Seit mehr als einem Jahrzehnt erzählt "Die Kanzlei" von Fällen, die aktuelle gesellschaftliche Fragen aufgreifen - oft inspiriert von wahren Begebenheiten. Bereits ab dem 22. September erscheint wöchentlich eine neue Folge der siebten Staffel in der ARD Mediathek. Ab dem 29. September kehrt die beliebte Anwaltsserie ins Erste zurück. Erstmals geraten dabei nicht nur die Mandantinnen und Mandanten in existenzielle Konflikte - auch Isa von Brede und Markus Gellert stehen persönlich vor den größten Herausforderungen ihres Lebens.Als Isa von Brede (Sabine Postel) selbst Opfer einer dramatischen Geiselnahme wird, muss die sonst so taffe Anwältin erst wieder ihren Weg zurück in den Kanzleialltag und ins Leben finden. Auch Markus Gellert (Herbert Knaup) steckt in seiner bisher größten Krise: Der Vorwurf des Parteiverrats bringt nicht nur seine Zulassung als Anwalt in Gefahr, sondern bedroht auch seine berufliche Zukunft.Auch die neuen Folgen greifen aktuelle gesellschaftliche Debatten auf. Die von realen Ereignissen inspirierten Fälle reichen von Mietbetrug und religiösem Fanatismus bis hin zur Selbstbestimmung schwerkranker Menschen.Herbert Knaup: "Auch nach zehn Jahren gelingt es der 'Kanzlei' immer noch, neue Wege einzuschlagen. Genau das macht die Serie für mich so besonders. Die siebte Staffel ist eine der spannendsten, die wir bisher umgesetzt haben - mit Entwicklungen, die alles verändern und die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum Schluss mitfiebern lassen."Sabine Postel: "Isa von Brede ist mir sehr ans Herz gewachsen. Sie ist eine Frau mit Haltung, die sich für andere einsetzt und auch in schwierigen Situationen nicht aufgibt. Ihr unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn machen sie zu einer echten Vorbildfigur, deshalb macht es Spaß, sie zu spielen."Dass "Die Kanzlei" mit ihren nahbaren Geschichten und starken Figuren das Publikum begeistert, zeigte bereits die sechste Staffel im Jahr 2025: Mit durchschnittlich 18,7 Prozent Marktanteil war sie die erfolgreichste seit dem Serienstart 2015."Die Kanzlei" - Staffel 7: ab Dienstag, 29. September, um 20:15 Uhr im Ersten und bereits ab 22. September wöchentlich in der ARD Mediathek"Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabend", Produzentinnen sind Polli Elsner und Nina Lenze. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus und Rike Steyer (beide NDR) und Daria Moheb Zandi (rbb).Weitere Informationen finden Sie im digitalen Pressedossier.Bildmaterial zu "Die Kanzlei" erhalten akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Fabienne SygullaARD-Programmdirektion / Kommunikation | PRTel.: 0173/4518078, E-Mail: Fabienne.Sygulla@ard.deMonkenbusch Presse und PR für Film und FernsehenHelmut MonkenbuschTel: 0151/64423971, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6335409