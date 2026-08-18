Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für Tschechien liegen für 2026 im Durchschnitt bei 2,1% und für 2027 bei 2,4%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die vorläufigen BIP-Daten für das zweite Quartal würden mit einem Plus von 2,0% gegenüber dem Vorjahr die solide wirtschaftliche Entwicklung unterstreichen. Getragen werde das Wachstum vor allem von einem stabilen Konsum. Der Index für das Verbrauchervertrauen signalisiere mit 105,6 Punkten eine positive Grundhaltung in der Bevölkerung. Der Index berücksichtige die Erwartungen hinsichtlich der persönlichen finanziellen Situation, der allgemeinen Wirtschaftslage, des Arbeitsmarkts sowie des frei verfügbaren Einkommens. Aufgrund zunehmender Inflationsrisiken habe die Tschechische Nationalbank (CNB) den Leitzins im Juni von 3,50% auf 3,75% erhöht. Bei ihrer letzten Sitzung im August habe sie den Zinssatz jedoch unverändert belassen. Gleichzeitig habe die Notenbank ihre Wachstumsprognose für 2026 auf 2,2% angepasst. Für 2027 erwarte sie ein Wachstum von 2,7%. ...

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