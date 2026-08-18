London (www.anleihencheck.de) - "Bond-Anleger müssen bei Neuemissionen zur Finanzierung von KI-Projekten sehr selektiv vorgehen und die richtige Finanzierungsstruktur auswählen. Sie müssen das spätere Risiko der Anschlussfinanzierung begrenzen und entsprechend dafür entschädigt werden - angesichts der bevorstehenden Flut von Transaktionen ist das absolut notwendig", sagt Andrzej Skiba, Head of US Fixed Income bei RBC BlueBay Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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