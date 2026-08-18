Der Wettlauf um Künstliche Intelligenz wird zum Stresstest für die Energie-Infrastruktur. Dieser Konzern profitiert davon mit einer Auftragsdynamik, die selbst starke Erwartungen übertrifft. Umsatz und Gewinn springen, die Bestellungen erreichen Rekordniveau - und der Kurs steht nach der Korrektur wieder unter Spannung. Rund 80 Prozent der Analysten raten bereits zum Kauf - und sehen für den Titel noch deutliches Potenzial.Der Auftragsberg wächst so rasant, dass die Nachfrage das verfügbare Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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