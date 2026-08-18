Leipzig (ots) -Die Gewalt gegen Frauen und queere Menschen nimmt zu. Influencer aus der sogenannten Manosphere verkaufen Dominanz und Härte als Männlichkeitsideal und Millionen hören zu. Was ist mit jungen Männern los? Und wie nutzen Rechtsextreme das für sich? Das fragen Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba in der dritten Staffel von "Springerstiefel". Der Doku-Podcast von MDR, NDR und Fritz (rbb) ist ab 18. August 2026 in ARD Sounds (https://1.ard.de/springerstiefel_s3?pr) zu hören."Sei stark, sei dominant, sei ein Alpha. Dann geht es dir besser." Dieses Versprechen hören junge Männer überall auf Social Media. Bei Influencern wie Andrew Tate, Dan Bilzerian, in der sogenannten Manosphere. Die Manosphere ist "eine Art sozialer Kult", so Podcast-Host Don Pablo Mulemba. Sie "liefert die vermeintliche Lösung, um das alte Bild wiederherzustellen: radikale Männlichkeit und Antifeminismus". Gemeinsam mit Hendrik Bolz fragt er in der neuen "Springerstiefel"-Staffel: Warum spricht dieses Männlichkeitsbild so viele junge Männer an? Was macht das mit ihnen und ihrem Umfeld? Und was macht es mit denen, die nicht reinpassen?Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, kommen die beiden Hosts mit jungen Menschen aus ganz Deutschland ins Gespräch. Mit denen, die sich in diesem Männlichkeitsbild verlieren und mit denen, die sich dagegenstellen.Mehr als "eine schräge Internet-Absurdität"Hendrik und Pablo sprechen unter anderem mit Elias, der über Social Media in die Welt von Andrew Tate abrutschte und nur mit Hilfe seiner Schwester wieder herausfand. Clemens aus dem Kreis Stendal macht Drag und tritt auf CSDs auf. Er führt aus, warum viele Männer seiner Meinung nach "Probleme mit Feminität" haben. Und Anne erzählt von ihrem Ex-Freund, der sie kontrollieren wollte und beim Sex gewalttätig wurde. Er fand in der Manosphere ein Weltbild, das ihn in seinem Verhalten bestärkt hat."Besonders berührt hat mich dieses Mal die Story von Anne", resümiert Hendrik Bolz. "Anhand ihrer Geschichte wird nochmal klar, dass dieses ganze Phänomen eben nicht einfach nur eine schräge Internet-Absurdität ist, sondern in Beziehungen und Umfeldern großen Schaden anrichtet."Zum preisgekrönten Podcast "Springerstiefel"Gespickt mit persönlichen Erfahrungen und bewegenden Interviews setzen sich Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba in den ersten beiden "Springerstiefel"-Staffeln intensiv mit dem Wiedererstarken rechter Gewalt in Ostdeutschland auseinander. Die zweite Staffel wurde mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2025 als "Bester Podcast" ausgezeichnet."Dieses Mal haben wir bewusst den Fokus verschoben", sagt Ulivia Gattermann, MDR-Redaktionsleiterin Künstlerisches Wort, "und wir schauen dahin, wo sich unterschwellig rechtsextreme Tendenzen entwickeln. Deshalb beleuchten wir in der dritten Staffel 'Springerstiefel' kein ostdeutsches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen: die sogenannte Manosphere und warum diese Botschaften aktuell so verfangen.""Springerstiefel - Alpha oder Opfer" ist ein fünfteiliger Podcast von ACB Stories im Auftrag von MDR, NDR und Fritz (rbb). Ab 18. August 2026 sind alle Folgen in ARD Sounds (https://1.ard.de/springerstiefel_s3?pr) zu hören.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6335420