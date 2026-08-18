Der Goldpreis konnte binnen weniger Tage um zehn Prozent zulegen, die Minens ogar fast 30 Prozent. Das Ganze passierte noch etwas unbemerkt vom Mainstream. "Sollten wir in den kommenden Tagen einen Rücksetzer sehen, würde ich den kaufen", sagt Markus Bußler. Seiner Ansicht dürfte 2026 noch ein Feuerwerk für Minen-Investoren bereithalten.Die Quartalszahlen bei den Minen fielen zwar durch die Bank stark aus, doch es gab auch Ausnahmen. Eine davon: Pan American Silver. Der Silber- und Goldproduzent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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