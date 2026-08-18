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Computer Vision AG schliesst zweite Tranche der Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab und treibt internationale Expansion von Emeralgo voran.



18.08.2026 / 11:00 CET/CEST





Zur Veröffentlichung in der Schweiz - dies ist eine eingeschränkte Mitteilung und darf nicht an Personen weitergeleitet werden, an die eine Weitergabe dieser Mitteilung unzulässig ist. Nicht zur Veröffentlichung, Publikation oder Verbreitung, weder ganz noch teilweise, direkt oder indirekt, in den vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien oder in einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Publikation oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Computer Vision AG schliesst zweite Tranche der Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab und treibt internationale Expansion von Emeralgo voran. Wesentliche Punkte im Überblick: 183'812 Aktien zu CHF 3.00 pro Aktie während der Bezugsfrist und der zweiten Tranche der Freien Platzierung gezeichnet und platziert

Nettoerlös von rund CHF 0.5 Mio. für die weitere Wachstums- und Expansionsstrategie

Aktienkapital nach Kapitalerhöhung bei CHF 164'676.65, eingeteilt in 16'467'665 Namenaktien

Dritte Platzierungsfrist vom 14. bis 30. September 2026

Weiterer Ausbau und internationale Skalierung der KI-Plattform Emeralgo im Fokus Erfolgreicher Abschluss der zweiten Tranche der Wachstumsfinanzierung Wallisellen / Zürich, 18. August 2026 - Die Computer Vision AG, ein Schweizer Anbieter von KI-basierter medizinischer Bildanalyse, hat die zweite Tranche ihrer laufenden Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen. Während der Bezugsfrist und der zweiten Tranche der Freien Platzierung vom 15. Juni bis und mit 30. Juni 2026 wurden insgesamt 183'812 angebotene Aktien zu einem Bezugs- beziehungsweise Platzierungspreis von CHF 3.00 pro Aktie gezeichnet und platziert. Nach Durchführung der entsprechenden Kapitalerhöhung beträgt das Aktienkapital der Computer Vision AG CHF 164'676.65, eingeteilt in 16'467'665 Namenaktien. Der Nettoerlös aus den während der Bezugsfrist und der zweiten Tranche der Freien Platzierung gezeichneten und platzierten Aktien beläuft sich auf rund CHF 0.5 Mio. Dabei sind die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% des Bezugs- beziehungsweise Platzierungspreises der neu ausgegebenen Aktien sowie die übrigen mit dem Angebot verbundenen Kosten berücksichtigt. Finanzierung unterstützt nächste Wachstumsphase Die zusätzlich eingeworbenen Mittel stärken die finanzielle Basis für die nächste Entwicklungs- und Expansionsphase der Computer Vision AG. Im Mittelpunkt steht die weitere Skalierung der KI-Plattform Emeralgo , die Radiologen bei der automatisierten Analyse muskuloskelettaler MRT-Untersuchungen unterstützt. Nach der US FDA 510(k)-Zulassung im Jahr 2025 konzentriert sich das Unternehmen auf die internationale Markterschliessung sowie den weiteren Ausbau der Plattform. Parallel zur Kommerzialisierung des bestehenden Moduls für die Lendenwirbelsäule soll Emeralgo schrittweise um zusätzliche anatomische Bereiche erweitert werden. Die Wachstumsfinanzierung bildet damit einen wichtigen Baustein für die Umsetzung der langfristigen Strategie der Computer Vision AG: eine skalierbare KI-Plattform zu etablieren, die Radiologen im klinischen Alltag entlastet, Prozesse standardisiert und medizinische Ressourcen effizienter nutzbar macht. Statement des Managements "Der erfolgreiche Abschluss der zweiten Tranche bestätigt das Vertrauen unserer bestehenden und neuen Investoren in unsere Technologie und unsere Wachstumsstrategie. Mit Emeralgo haben wir eine Plattform geschaffen, die ein konkretes Problem im radiologischen Alltag adressiert. Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es uns, die internationale Markterschliessung konsequent weiterzuführen und gleichzeitig die technologische Entwicklung unserer Plattform voranzutreiben.", erklärt René Balzano, Gründer und CEO der Computer Vision AG. Klinischer Nutzen als Grundlage der weiteren Skalierung Die technologische Entwicklung von Emeralgo erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Radiologen und medizinischen Institutionen. Ziel ist es, insbesondere repetitive und zeitintensive Arbeitsschritte zu automatisieren und dadurch mehr Zeit für die medizinische Beurteilung und den direkten klinischen Mehrwert zu schaffen. Dritte Platzierungsfrist im September 2026 Die Finanzierung wird mit einer dritten Tranche fortgeführt. Die dritte Platzierungsfrist beginnt am 14. September 2026 und dauert bis und mit 30. September 2026, 23.59 Uhr (MEZ). Damit erhalten Investoren im Rahmen der laufenden Finanzierungsrunde erneut die Möglichkeit, sich an der weiteren Wachstumsphase der Computer Vision AG zu beteiligen. Über die Computer Vision AG Die Computer Vision AG ist ein Schweizer Anbieter von KI-basierter medizinischer Bildanalyse mit Sitz in Wallisellen (ZH). Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Softwarelösungen zur automatisierten Interpretation orthopädischer MRT-Scans. Mit der Plattform Emeralgo verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Radiologie durch skalierbare, präzise und wirtschaftliche KI-Technologie nachhaltig zu transformieren. Investorenkontakt Lidija Matosevic Chief Financial Officer (CFO) Computer Vision AG Zwicky-Platz 1, 8304 Wallisellen, Schweiz E-Mail: ir@computervision.swiss Telefon: +41 79 599 10 25 Wertpapierrechtlicher Disclaimer Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder zum Verkauf von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten der Computer Vision AG dar. Ebenso stellen sie keine Empfehlung oder Einladung dar, eine Investitionsentscheidung zu treffen oder eine Transaktion einzugehen. 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