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PR Newswire
18.08.2026 11:06 Uhr
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Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 18

Aberforth Geared Value & Income Trust plc ("AGVIT")

The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 17 August 2026 were:-

Ordinary Share (excluding current year revenue) = 99.85p

Ordinary Share (including current year revenue) = 100.80p

Zero Dividend Preference Share (accrued entitlement per the Articles) = 115.51p

Contact:

Aberforth Partners LLP, Secretaries

Telephone: 0131 220 0733

18 August 2026

© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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