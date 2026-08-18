Das Q3 unterstützt unsere Ansicht, dass die Erholung der Erträge von Hoenle an Fahrt gewinnt, trotz nur moderatem Umsatzwachstum. Eine günstigere Geschäftsmischung, niedrigere Materialkosten und fortlaufende Effizienzmaßnahmen führen zu stärkeren Margen und einer besseren Cash-Generierung. Klebstoffe und Desinfektion bleiben die Haupttreiber der Erträge, während das Curing-Segment weiterhin die Leistung belastet, bedingt durch schwache Nachfrage nach Equipment und strukturelle Herausforderungen. Dennoch bieten steigende Auftragsaktivitäten, eine breitere Distribution und Produktinnovationen erste Bausteine für eine Stabilisierung und möglicherweise eine leichte Erholung ab dem Geschäftsjahr 27. Wichtig ist, dass die Ertragsbasis der Gruppe bereits ohne eine Erholung im Curing-Segment verbessert wird, was weiteren Fortschritt in diesem Bereich als zusätzlichen Aufwärtsspielraum lässt. Mit bestätigter Guidance und der aktuellen Bewertung, die unserer Meinung nach das sich verbessernde Ertragsprofil und das mittelfristige Potenzial nicht angemessen widerspiegelt, bekräftigen wir unser BUY-Rating und das Kursziel von 17,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hoenle-ag
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