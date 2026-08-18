Der zuletzt skizzierte Abwärtsfahrplan der Mercedes-Benz-Aktie geht bislang auf. In meiner vorherigen Analyse stand nach dem gescheiterten Erholungsversuch zunächst die Unterstützung bei 45,51 € im Fokus. Genau dort ist der Titel inzwischen angekommen. Mit aktuell 45,50 € dürfte sich nun entscheiden, ob schon bald auch 44,30 € und anschließend nochmals deutlich tiefere Kurse auf die Agenda rücken. Der erste Teil des Fahrplans ist abgearbeitet Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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