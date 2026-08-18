Der Strombedarf steigt weltweit - und mit ihm wächst der Druck auf die Energiewirtschaft. Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die zunehmende Elektrifizierung benötigen immer größere Mengen zuverlässiger Energie. Gleichzeitig sollen CO2-Emissionen sinken. Genau an diesem Punkt gewinnen Small Modular Reactors (SMRs) an Bedeutung. Die kleinen, modular aufgebauten Kernreaktoren könnten zu einem wichtigen Baustein der Stromversorgung von morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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