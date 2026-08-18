Die Deutsche Telekom-Aktie reagiert am Dienstag kaum auf die jüngste Übernahme und verliert rund -0,7% auf 28,46 €. Dabei verstärkt der Konzern sein Geschäft in Polen mit einem Deal im Wert von rund 1 Milliarde €. Gemessen an der Größe des Bonner Unternehmens ist das überschaubar. Strategisch könnte die Transaktion dennoch deutlich mehr bewirken, als es der Kaufpreis zunächst vermuten lässt. Vom Mobilfunker zum Komplettanbieter Die Deutsche Telekom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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