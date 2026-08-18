Der Dax kommt nach seinem Rekordhoch von 26.573 Punkten einfach nicht zur Ruhe. Seit dem vergangenen Mittwoch gab es keine neuen Höchststände, aber nennenswerte Gewinnmitnahmen blieben ebenfalls aus. Heute signalisiert der Broker IG rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,4 Prozent auf 26.239 Punkte. Steigende Renditen belasten den Markt Die Vorgaben aus den USA und Asien sind schlicht mau. Besonders der japanische Nikkei 225 gab nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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