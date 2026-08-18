Die Alibaba-Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt und seit der vergangenen Einschätzung um fast 20 Prozent zugelegt. Mit den nun am 20. August erwarteten Quartalszahlen entscheidet sich, ob das starke KI- und Cloud-Geschäft die hohen Investitionen und geopolitischen Risiken zunehmend kompensieren kann. Ein Blick auf die vergangenen Quartale zeigt, dass Anleger nicht selbstverständlich mit einem positiven Ergebnis rechnen sollten. In sieben der letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de