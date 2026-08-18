2026 ist bis dato kein gutes Jahr für die BYD-Aktie. Seit Jahresbeginn ist der chinesische Autokonzern mit knapp -10% im Minus. Seit mehreren Tagen kämpft die BYD-Aktie mit der 10 €-Marke. Können sich Anleger trotzdem noch auf einen versöhnlichen Jahresausklang einstellen? Eine Bank ist optimistisch Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet "Ja" - zumindest wenn es nach Einschätzung der Analysten der US-Bank Citigroup geht. Sie gehen davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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