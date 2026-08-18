Berenberg hat das Kursziel für Siemens angehoben. Von 320 auf 330 € geht es nach oben, die Kaufempfehlung bleibt. Analyst Richard Dawson hat sich die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal genau angesehen und kommt zu einem klaren Urteil. Smart Infrastructure glänzt Der Treiber hinter der angehobenen Zielvorgabe ist eindeutig: Die Sparte Smart Infrastructure hat im abgelaufenen Quartal beeindruckend abgeliefert. Die Auftragslage legte prozentual im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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