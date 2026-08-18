Angesichts der anhaltenden Unsicherheit an den volatilen Aktienmärkten können solide Dividendenzahler eine stabilisierende Rolle im Depot spielen. Besonders interessant sind Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen robust bleiben - wie die der beiden US-Pharmakonzerne AbbVie und Merck. AbbVie-Aktie AbbVie zählt zu den Pharmaunternehmen, deren Geschäftsmodell vergleichsweise widerstandsfähig gegenüber konjunkturellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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