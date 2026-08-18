Die Kernenergie erlebt weltweit eine Renaissance. Der steigende Strombedarf durch Rechenzentren und künstliche Intelligenz trifft auf das Ziel zahlreicher Staaten, ihre nuklearen Kapazitäten langfristig deutlich auszubauen. Für Anleger eröffnen sich dadurch Chancen sowohl bei Stromerzeugern als auch bei Unternehmen entlang der nuklearen Brennstoffkette. Constellation Energy-Aktie Constellation Energy gilt als einer der interessantesten Profiteure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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