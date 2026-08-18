Mitteilung der BRANICKS Group AG: Anleihegläubiger stimmen Beschlüssen zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters und zur Verlängerung der Laufzeit der EUR 400 Millionen Anleihe zu Die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Inhaber ihrer EUR 400.000.000 Unternehmensanleihe (Green Bond) 2,250 % 2021/2026 (ISIN: XS2388910XXX - WKN A3MP5C) (die "Anleihe") im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 des Schuldverschreibungsgesetzes im Zeitraum vom 15. August 2026 bis zum 17. August 2026 sämtlichen von der Gesellschaft vorgeschlagenen Beschlüssen jeweils mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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