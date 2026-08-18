Straßburg (ots) -- ARTE bietet zwei Neuproduktionen zum 800. Todestag von Franz von Assisi- Ab Samstag, 3. Oktober 2026 auf arte.tv und ab 20.15 Uhr im TV- Über das Leben des Grenzgängers Franz von Assisi und die aufwendige Restaurierung der Fresken in der Basilika von AssisiAm 3. Oktober 1226 starb Franz von Assisi. Sein Leben war ein Bruch mit den Konventionen seiner Zeit und seine radikale Botschaft hallt nach - auch 800 Jahre nach seinem Tod. Mit einem Dokumentarfilm über den charismatischen Rebellen und einer Dokumentation über die aufwendige Restaurierung der Fresken in der Basilika von Assisi über das Leben von Franziskus beleuchtet ARTE den wohl populärsten Heiligen der katholischen Kirche.>> Samstag, 3. Oktober 2026 um 20.15 UhrFranz von Assisi - Der GrenzgängerDokumentarfilm von Stefan LudwigBR/ARTE, Tellux FilmDeutschland 2026, 90 Min. | ErstausstrahlungEr ist der Popstar unter den christlichen Heiligen - Franz von Assisi. Er sprach mit den Tieren und nannte Sonne, Wind und Feuer Bruder und Schwester. Ein Sympathieträger. Auch heute noch. Und ein Grenzgänger. Ein Mann, der soziale Tabus brach, der als Sohn aus reichem Haus öffentlich dem Besitz abschwörte, sich an die Seite der Ausgestoßenen stellte und sogar Leprakranke küsste. Wer war dieser Franz von Assisi?Der Film folgt den Spuren des charismatischen Rebellen. Die Reise führt von Paris, wo ein erst kürzlich entdecktes Manuskriptzu sehen ist, bis in die Felsspalten von La Verna, wo Franziskus wochenlang meditierte. Doch seine Geschichte führt auch über Europa hinaus: Mitten im Fünften Kreuzzug trifft Franziskus den muslimischen Sultan Al-Kamil - eine Begegnung voller Symbolkraft, gerade heute.Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/131575-000-A/)>> Sonntag, 4. Oktober 2026 um 16.20 UhrDer Schatz von AssisiDokumentation von Paolo ColangeliZDF/ARTE, Lichtblick FilmDeutschland/Italien 2026, 52 Min. | ErstausstrahlungAm 26. September 1997 zerstörte ein Erdbeben einen der größten Schätze mittelalterlicher Kunst: Die Fresken der Basilika von Assisi zerbrachen in über 300.000 Fragmente. Kurz darauf begann eine der größten und vielleicht anspruchsvollsten Gemälde-Restaurierungen der Geschichte. Fast 30 Jahre dauerte es, bis es den Restauratoren gelang, die meisten Teile wieder zusammenzufügen. Die Dokumentation schildert die detektivische Arbeit der Restauratoren - unterstützt von einer Auswahl renommierter Experten.Zur Presseseite (https://presse.arte.tv/programme/128813-000-A/)Weitere Infos zum ARTE-Programm auf presse.arte.tvPressekontakt:Vera BergerReferentin für Presse und PRvera.berger@arte.tv+33 3 90 14 24 18Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6335466