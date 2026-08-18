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Dow Jones News
18.08.2026 11:33 Uhr
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Computer Vision AG schliesst zweite Tranche der Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab und treibt internationale Expansion von Emeralgo voran.

DJ Computer Vision AG schliesst zweite Tranche der Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab und treibt internationale Expansion von Emeralgo voran. 

Computer Vision AG / Schlagwort(e): Expansion 
Computer Vision AG schliesst zweite Tranche der Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab und treibt internationale 
Expansion von Emeralgo voran. 
2026-08-18 / 11:00 CET/CEST 
 
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Zur Veröffentlichung in der Schweiz - dies ist eine eingeschränkte Mitteilung und darf nicht an Personen weitergeleitet 
werden, an die eine Weitergabe dieser Mitteilung unzulässig ist. Nicht zur Veröffentlichung, Publikation oder 
Verbreitung, weder ganz noch teilweise, direkt oder indirekt, in den vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan 
oder Australien oder in einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Publikation oder Verbreitung 
rechtswidrig wäre. 
 
Computer Vision AG schliesst zweite Tranche der Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab und treibt internationale 
Expansion von Emeralgo voran. 
 
Wesentliche Punkte im Überblick: 
 
 . 183'812 Aktien zu CHF 3.00 pro Aktie während der Bezugsfrist und der zweiten Tranche der Freien 
  Platzierung gezeichnet und platziert 
 . Nettoerlös von rund CHF 0.5 Mio. für die weitere Wachstums- und Expansionsstrategie 
 . Aktienkapital nach Kapitalerhöhung bei CHF 164'676.65, eingeteilt in 16'467'665 Namenaktien 
 . Dritte Platzierungsfrist vom 14. bis 30. September 2026 
 . Weiterer Ausbau und internationale Skalierung der KI-Plattform Emeralgo im Fokus 
Erfolgreicher Abschluss der zweiten Tranche der Wachstumsfinanzierung 
 
Wallisellen / Zürich, 18. August 2026 - Die Computer Vision AG, ein Schweizer Anbieter von KI-basierter medizinischer 
Bildanalyse, hat die zweite Tranche ihrer laufenden Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen. 
 
Während der Bezugsfrist und der zweiten Tranche der Freien Platzierung vom 15. Juni bis und mit 30. Juni 2026 wurden 
insgesamt 183'812 angebotene Aktien zu einem Bezugs- beziehungsweise Platzierungspreis von CHF 3.00 pro Aktie 
gezeichnet und platziert. 
 
Nach Durchführung der entsprechenden Kapitalerhöhung beträgt das Aktienkapital der Computer Vision AG CHF 164'676.65, 
eingeteilt in 16'467'665 Namenaktien. 
 
Der Nettoerlös aus den während der Bezugsfrist und der zweiten Tranche der Freien Platzierung gezeichneten und 
platzierten Aktien beläuft sich auf rund CHF 0.5 Mio. Dabei sind die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% des Bezugs- 
beziehungsweise Platzierungspreises der neu ausgegebenen Aktien sowie die übrigen mit dem Angebot verbundenen Kosten 
berücksichtigt. 
 
Finanzierung unterstützt nächste Wachstumsphase 
 
Die zusätzlich eingeworbenen Mittel stärken die finanzielle Basis für die nächste Entwicklungs- und Expansionsphase der 
Computer Vision AG. Im Mittelpunkt steht die weitere Skalierung der KI-Plattform Emeralgo, die Radiologen bei der 
automatisierten Analyse muskuloskelettaler MRT-Untersuchungen unterstützt. 
 
Nach der US FDA 510(k)-Zulassung im Jahr 2025 konzentriert sich das Unternehmen auf die internationale 
Markterschliessung sowie den weiteren Ausbau der Plattform. Parallel zur Kommerzialisierung des bestehenden Moduls für 
die Lendenwirbelsäule soll Emeralgo schrittweise um zusätzliche anatomische Bereiche erweitert werden. 
 
Die Wachstumsfinanzierung bildet damit einen wichtigen Baustein für die Umsetzung der langfristigen Strategie der 
Computer Vision AG: eine skalierbare KI-Plattform zu etablieren, die Radiologen im klinischen Alltag entlastet, 
Prozesse standardisiert und medizinische Ressourcen effizienter nutzbar macht. 
 
Statement des Managements 
 
"Der erfolgreiche Abschluss der zweiten Tranche bestätigt das Vertrauen unserer bestehenden und neuen Investoren in 
unsere Technologie und unsere Wachstumsstrategie. Mit Emeralgo haben wir eine Plattform geschaffen, die ein konkretes 
Problem im radiologischen Alltag adressiert. Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es uns, die internationale 
Markterschliessung konsequent weiterzuführen und gleichzeitig die technologische Entwicklung unserer Plattform 
voranzutreiben.", erklärt René Balzano, Gründer und CEO der Computer Vision AG. 
 
Klinischer Nutzen als Grundlage der weiteren Skalierung 
 
Die technologische Entwicklung von Emeralgo erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Radiologen und medizinischen 
Institutionen. Ziel ist es, insbesondere repetitive und zeitintensive Arbeitsschritte zu automatisieren und dadurch 
mehr Zeit für die medizinische Beurteilung und den direkten klinischen Mehrwert zu schaffen. 
 
Dritte Platzierungsfrist im September 2026 
 
Die Finanzierung wird mit einer dritten Tranche fortgeführt. Die dritte Platzierungsfrist beginnt am 14. September 2026 
und dauert bis und mit 30. September 2026, 23.59 Uhr (MEZ). 
 
Damit erhalten Investoren im Rahmen der laufenden Finanzierungsrunde erneut die Möglichkeit, sich an der weiteren 
Wachstumsphase der Computer Vision AG zu beteiligen. 
 
Über die Computer Vision AG 
 
Die Computer Vision AG ist ein Schweizer Anbieter von KI-basierter medizinischer Bildanalyse mit Sitz in Wallisellen 
(ZH). Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Softwarelösungen zur automatisierten Interpretation orthopädischer 
MRT-Scans. Mit der Plattform Emeralgo verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Radiologie durch skalierbare, präzise und 
wirtschaftliche KI-Technologie nachhaltig zu transformieren. 

Investorenkontakt 
 
Lidija Matosevic  Chief Financial Officer (CFO) 
 
Computer Vision AG  Zwicky-Platz 1, 8304 Wallisellen, Schweiz 
 
E-Mail: ir@computervision.swiss  Telefon: +41 79 599 10 25 

Wertpapierrechtlicher Disclaimer 
 
Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, zur 
Zeichnung oder zum Verkauf von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten der Computer Vision AG dar. Ebenso stellen sie 
keine Empfehlung oder Einladung dar, eine Investitionsentscheidung zu treffen oder eine Transaktion einzugehen. Diese 
Medienmitteilung ist weder ein Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne des schweizerischen 
Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. 
 
Die in dieser Medienmitteilung veröffentlichten Informationen dürfen in keiner Rechtsordnung verbreitet oder verwendet 
werden, in der dies gegen geltendes Recht verstossen würde. Dies gilt insbesondere für die Vereinigten Staaten von 
Amerika (USA), Japan, Kanada und Australien. Die Aktien der Computer Vision AG wurden und werden ausserhalb der Schweiz 
in keiner Jurisdiktion registriert oder öffentlich angeboten. 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche 
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die 
tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich 
abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser 
Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf heutigen Ansichten und Annahmen. Die Computer 
Vision AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. 
 
Haftungsausschluss und Anlageentscheid 
 
Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen 
keinen Ersatz für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Potenzielle Investoren werden 
aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung ihre eigenen Berater zu konsultieren. 
 
Diese Medienmitteilung stellt Werbung im Sinne von Artikel 68 des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes dar. 
Solche Werbungen sind Mitteilungen an Anleger mit dem Ziel, deren Aufmerksamkeit auf Finanzinstrumente zu lenken. 
Anlageentscheidungen in Bezug auf Wertpapiere dürfen nicht auf Grundlage dieser Werbung getroffen werden. 
 
Eine Investitionsentscheidung darf ausschliesslich auf Grundlage des jeweils gültigen und gemäss schweizerischem Recht 
veröffentlichten Prospekts getroffen werden. Der Prospektnachtrag Nr. 1, einschliesslich Prospekt vom 10. April 2026, 
wird voraussichtlich ab 15. Juni 2026 bei der Computer Vision AG oder auf der Website der Computer Vision AG, https:// 
www.computervision.swiss, für Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsort in der Schweiz verfügbar sein. 
 
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Ende der Medienmitteilungen 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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Sprache:   Deutsch 
Unternehmen: Computer Vision AG 
       Zwicky-Platz 1 
       8304 Wallisellen 
       Schweiz 
Internet:   www.computervision.swiss/ 
EQS News ID: 2384846 
  
Ende der Mitteilung EQS News-Service 
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2384846 2026-08-18 CET/CEST

Bildlink: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2384846&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

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