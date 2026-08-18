Coburg (ots) -Experte der HUK-COBURG betont: Eine Wespe im Auto ist unangenehm, aber die Situation sollte erst geklärt werden, wenn das Fahrzeug steht - Sicherheit im Straßenverkehr geht vor.Aktuell sind Wespen wieder besonders aktiv. Laut Umweltbundesamt gibt es in Deutschland rund 700 Wespenarten; aber nur zwei davon sind echte Plagegeister. Und trotzdem reicht das schon, wenn diese auf der Suche nach Süßem und Eiweiß sind. Dann machen sie vor wenig halt - auch nicht vor Autos. Eine einzige Wespe im Innenraum reicht aus, um viele Fahrer aus der Ruhe zu bringen. Vorsichtiger Respekt ist die Regel; Panikreaktionen sind keine Seltenheit.Was auf der Terrasse oder in der Eisdiele meist glimpflich endet, kann im Auto gefährlich werden. Wer erschrickt, wild nach der Wespe schlägt oder abrupt lenkt und bremst, riskiert schnell einen Unfall. Die HUK-COBURG erklärt, wie man gelassen bleibt - und was im Schadenfall gilt.Wespe im Auto: Was tun?- Ruhe bewahren: Auch wenn das schwerfällt - hektische Bewegungen machen die Situation meist schlimmer.- Nicht anpusten: Der hohe Kohlendioxidgehalt der Atemluft ist für Wespen ein Alarmsignal und kann sie eher zum Angriff reizen.- Geschwindigkeit reduzieren: Möglichst kontrolliert langsamer werden, Abstand halten und nicht plötzlich bremsen.- Warnblinker einschalten: So wird signalisiert, dass das Fahrzeug langsamer wird oder stehenbleibt.- Sicheren Platz zum Anhalten suchen: Wenn möglich auf einen Parkplatz, Seitenstreifen oder eine Ausfahrt fahren.- Fenster oder Türen öffnen: Erst anhalten, dann dem ungebetenen Fahrgast einen Weg nach draußen anbieten - ohne ihn zusätzlich zu reizen.Wer zahlt bei "Wespen-Unfällen"?Kommt es durch eine Schreckreaktion zu einem Unfall, übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung die Schäden anderer Beteiligter.Für den Schaden am eigenen Auto kommt in den meisten Fällen die Vollkaskoversicherung auf.Wichtig ist: "Sicherheit im Straßenverkehr geht vor. Eine Wespe im Auto ist unangenehm, bewahren Sie dennoch Ruhe und klären Sie die Situation erst, wenn das Fahrzeug steht. So reduzieren Sie das Risiko eines Unfalls deutlich", sagt Karl Kräußlich, Experte für Kfz-Versicherungen bei der HUK-COBURG.So muss selbst eine überraschende Wespen-Begegnung im Auto nicht im Chaos enden.Die Medieninformation auf huk.de:Wespe im Auto: Was passiert bei einem Unfall? (https://www.huk.de/presse/nachrichten/verbrauchertipps/wespe-auto.html)Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deGrit RenningTel. 09561/96-22611E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6335481