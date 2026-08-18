DJ ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen im August

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Erwartungen von Finanzinvestoren für die deutsche Konjunktur haben sich im August etwas deutlicher als erwartet aufgehellt. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf plus 34,2 (Juli: plus 26,3) Punkte, wie das ZEW mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 30,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage erhöhte sich auf minus 61,1 (minus 77,6) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 69,6 Punkte prognostiziert.

Der Anstieg der Erwartungen hängt nach Einschätzung von ZEW-Präsident Achim Wambach mit den guten Quartalszahlen und dem jüngsten Exporthoch zusammen. "Während die deutsche Wirtschaft weiterhin von den Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung profitiert, birgt das Rekord-Niedrigwasser am Rhein kurzfristig ein akutes zusätzliches Risiko für die Konjunktur", erklärte er.

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone erhöhten sich im August auf plus 31,4 (plus 23,4) Zähler. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage stieg auf minus 21,5 (minus 37,7) Zähler.

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August 18, 2026 05:08 ET (09:08 GMT)

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