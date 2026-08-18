Berlin (ots) -Staus und Wartezeiten. Unsicherheit und Unfälle. Lärm und Abgase. Oder ein flüssiger, emissionsfreier und sicherer Straßen- und Schienenverkehr für alle. Mobilität entscheidet darüber mit, wie lebenswert unsere Städte und Kommunen sind. Wie sind Bürgerinnen und Bürger heute unterwegs? Welche Faktoren sind ihnen wichtig, um den Verkehrsraum lebenswert zu gestalten? Welche Maßnahmen wünschen sie sich, welche lehnen sie ab? Welche Rolle spielt Sicherheit dabei? Und kommt jetzt der Durchbruch für die Elektromobilität?Diese und weitere Fragen beantwortet die "TÜV Mobility Studie 2026". Grundlage der Untersuchung ist eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 2.500 Personen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen bei einer Online-Presskonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Dienstag, 25. August 2026, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner ist: Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verband e.V.Zugang zur Videokonferenz per Microsoft Teams: Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen (https://teams.microsoft.com/meet/343589751917696?p=jFIZ4jkeJVam2E4shC)Zugang per Telefon: +49 69 566081262, Telefonkonferenz-ID: 909589145#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6335500