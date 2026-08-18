Leipzig (ots) -In Erfurt haben am 11. August die Dreharbeiten für einen neuen Film von "Tod am Rennsteig" begonnen. Mit "Feuer und Flamme" (Arbeitstitel) entsteht bereits der vierte Film der erfolgreichen MDR/Degeto-Krimireihe für die ARD. Bis 8. September stehen u. a. Kristin Suckow, Bernhard Conrad und Anne-Kathrin Gummich in Erfurt und Umgebung vor der Kamera. "Feuer und Flamme" wird voraussichtlich 2027 am Donnerstagabend seine lineare Premiere feiern und dann online first auch in der ARD Mediathek abrufbar sein.Zum Inhalt: Komplexe Kriminalfälle sind ihr Spezialgebiet. Die Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und der Fallanalytiker Jan Kawig (Bernhard Conrad) bilden das Ermittlerduo der Operativen Fallanalyse (OFA).Als die Leiterin einer psychiatrischen Einrichtung tot in einer ausgebrannten Sauna am Erfurter Stadtrand gefunden wird, übernimmt die OFA die Ermittlungen. Es ist bereits die zweite Brandleiche innerhalb kurzer Zeit. Die Spuren führen zur Pyromanin Klara, die im Maßregelvollzug der getöteten Ärztin untergebracht ist. Doch Klara kann die Brände unmöglich selbst gelegt haben.Vor sieben Jahren wurde sie für den Feuertod ihrer Eltern auf dem eigenen Pferdehof verurteilt. Nur Klara und ihre Schwester Pia überlebten das Inferno. Annett Schuster und Jan Kawig rollen den alten Fall neu auf. Will jemand an ihrer Stelle Rache nehmen? Oder zieht Klara selbst aus der Klinik heraus die Fäden? Je tiefer Annett Schuster in die Psyche der jungen Frau eintaucht, desto verschwommener werden die Grenzen zwischen Schuld, Wahrheit und Manipulation.Im vierten Film von "Tod am Rennsteig" erzählt Autor Paul Salisbury nach einer Vorlage von Jens Köster einen psychologisch dichten Kriminalfall, der das Publikum bis zuletzt im Ungewissen lässt.An der Seite von Kristin Suckow und Bernhard Conrad spielen u.a. Anne-Kathrin Gummich (Marion Dörner), Berit Künnecke (Sabine Limmer), Uwe Preuss (Raimund Kawig), Banafshe Hourmazdi (Julia Moradi), Stephanie Amarell (Klara Matschuka), Ada Philine Stappenbeck (Pia Matuschka), Nicolas Handwerker (Benno Matuschka), Nico Ehrenteit (Felix Dessauer) und Reza Brojerdi (Dr. Berner)."Feuer und Flamme" (AT) ist eine Produktion der Klingsor Media GmbH im Auftrag von ARD Degeto Film und MDR für die ARD. Produzentin ist Dr. Beatrice Kramm, ausführende Produzentin Juliane Mieke. Die Redaktion verantworten Denise Langenhan (MDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film). Regie führt Maurice Hübner, die Kamera hat Julia Jalnasow übernommen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6335508