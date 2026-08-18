Mainz (ots) -Die neue Saison im deutschen Fußball nimmt langsam Fahrt auf - und bietet in dieser Startphase gleich zwei Live-Spiele an einem Tag im ZDF: Die 37. Spielzeit in der Fußball-Bundesliga der Frauen wird am Freitag, 21. August 2026, mit der Partie Union Berlin gegen Meister und Pokalsieger Bayern München eröffnet - ab 18.00 Uhr mitzuerleben bei "ZDFsportstudio live". Und ab 20.15 Uhr rückt im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal die erste Runde im DFB-Pokal der Männer mit der Partie Hansa Rostock - VfB Stuttgart in den Fokus.ZDF-Moderatorin Katja Streso begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, 18.00 Uhr, zum doppelten Fußballabend im Zweiten. Das Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga wird um 18.20 Uhr angepfiffen, das Spiel kommentiert Claudia Neumann, für Interviews am Spielfeldrand ist Eike Papsdorf im Einsatz. In der Alten Försterei steht beim Saisonauftakt gleich die Frage im Vordergrund: Hält die Konstanz und Dominanz der Bayern-Frauen weiter an, die ihren fünften Meistertitel in Folge anstreben? Die Double-Gewinnerinnen aus München lagen in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison 16 Punkte vor Vizemeister VfL Wolfsburg und 44 Punkte vor Union Berlin auf Rang 9. Im letzten Aufeinandertreffen beider Teams in der vergangenen Saison hatte Bayern München vier Spieltage vor dem Ende der Saison mit einem 3:2-Auswärtssieg in der Alten Försterei den achten Meistertitel vorzeitig sichergestellt.Erste Runde im DFB-Pokal der MännerMit der ersten Runde im DFB-Pokal der Männer nimmt die neue Spielzeit im deutschen Fußball weiter Fahrt auf - 64 Vereine aus dem Profi- und Amateurbereich sind am Start, 30 der 32 Partien in der ersten Runde werden von Freitag bis Montag absolviert. Zum Auftakt überträgt das ZDF am Freitag, 21. August 2026, ab 20.15 Uhr die Begegnung zwischen Drittligist Hansa Rostock und dem diesjährigen Pokalfinalisten VfB Stuttgart - zu sehen im linearen ZDF, auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal. Der Anstoß im Ostseestadion erfolgt um 20.45 Uhr. Moderator Jochen Breyer führt durch den zweiten Teil des Fußballabends im ZDF, als Fußball-Experte ist René Adler dabei, die Pokalpartie kommentiert Oliver Schmidt. Auch Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer bringt seine Fachkenntnisse in die "ZDFsportstudio live"-Übertragung ein, für Interviews und Vorberichte sind zudem Johanna Rüdiger und Boris Büchler im Einsatz.Weitere DFB-Pokalpartien in der ZusammenfassungIm Anschluss an die Live-Übertragung sind am Freitagabend bis 23.15 Uhr noch Zusammenfassungen dieser Spiele der ersten DFB-Pokalrunde im ZDF zu sehen: SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt, SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern und SC Preußen Münster - Karlsruher SC.Zusammenfassungen weitere DFB-Pokalspiele der ersten Runde sind am Samstag, 22. August 2026, sowie am Sonntag, 23. August 2026, im Rahmen der langen "sportstudio live"-Strecke im ZDF präsent: am Samstag ab circa 15.15 Uhr die Partien SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen und Energie Cottbus - FC Augsburg, am Sonntag ab circa 17.15 Uhr die Partie Greuther Fürth - VfL Bochum und ab circa 18.00 Uhr die Zusammenfassung der Partie SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim. Zusammenfassungen dieser und weiterer Pokalpartien stehen nach Abpfiff auch im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/), auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100) und auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-dfb-pokal) zum Abruf bereit."das aktuelle sportstudio" mit DFB-Pokal und SupercupWeitere Einblicke in die erste Runde des DFB-Pokals bietet am Samstag, 22. August 2026, "das aktuelle sportstudio" mit Moderator Sven Voss und Studiogast Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt - ab 23.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und ab 23.30 Uhr im linearen ZDF. Hinzukommt eine Zusammenfassung der Supercup-Begegnung vom Abend: Vizemeister Borussia Dortmund empfängt Meister und Pokalsieger Bayern München - beide Teams absolvieren ihre Erstrundenspiele im DFB-Pokal deshalb erst Anfang September.KontaktBei Fragen zu "ZDFsportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "ZDFsportstudio live" streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zu "ZDFsportstudio live"-Übertragungen im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6335514