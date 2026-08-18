Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg von 26,3 Punkten im Juli auf plus 34,2 Zähler. Gerechnet worden war im Vorfeld mit einem leichteren Anstieg auf rund 30 Punkte. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage erhöhte sich von minus 77,6 Punkten im Vormonat auf minus 61,1 Punkte. Auch hier hatten Ökonomen nur einen leichteren Anstieg auf minus 69,6 Punkte prognostiziert. Anleger blicken also wieder etwas optimistischer auf Deutschland.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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