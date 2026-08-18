Frankfurt/Main (ots) -Gerade in den Sommermonaten möchten viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner ihre grüne Oase ausgiebig genießen. Doch ausgerechnet jetzt verlangt der Garten regelmäßig Aufmerksamkeit: Jäten, gießen, mähen und schneiden gehören zu den Arbeiten, die immer wieder anfallen und Zeit beanspruchen. Genau hier setzt die Idee des "Lazy Gardening" an und hilft, mit weniger Pflegeaufwand mehr Zeit zum Entspannen zu haben.Dabei bedeutet Lazy Gardening trotz des englischen Worts für "faul" keineswegs, notwendige Pflege einfach ausfallen zu lassen. Vielmehr geht es darum, sich wiederkehrende Gartenarbeiten mit geeigneten Maßnahmen zu erleichtern oder dafür zu sorgen, dass sie seltener anfallen. Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) gibt Tipps, wie das bei typischen Arbeiten im Garten gelingen kann.Weniger jäten: Offenen Boden vermeidenJäten gehört zu den Arbeiten, die während der Gartensaison immer wieder anfallen. Besonders auf offenen Bodenflächen finden unerwünschte Pflanzen Platz zum Keimen und Wachsen. Wer solche Flächen reduziert, kann sich daher auch Arbeit ersparen.Eine Möglichkeit sind Bodendecker wie Storchschnabel, Elfenblume oder Waldsteinie. Sie wachsen flächig und bilden mit der Zeit eine geschlossene Pflanzendecke. Auch Staudenbeete können so angelegt werden, dass sich die Pflanzen nach und nach zu einer dichten Fläche entwickeln. Der IVA empfiehlt, beim Kauf auf die empfohlenen Pflanzabstände der jeweiligen Arten zu achten.Zusätzlich kann eine Mulchschicht offene Erde bedecken und das Aufkommen unerwünschter Pflanzen erschweren. Je nach Bepflanzung eignen sich beispielsweise Rasenschnitt, Laub oder im Gartencenter erhältlicher Rindenmulch. Praktisch: Die Abdeckung bremst zugleich die Verdunstung. So muss seltener gegossen werden.Weniger gießen: Feuchtigkeit länger im Boden haltenVor allem an warmen und trockenen Tagen kann das Bewässern viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine Bodenbedeckung hilft bereits dabei, vorhandene Feuchtigkeit länger zu halten. Für sonnige, trockene Gartenbereiche können darüber hinaus Pflanzen gewählt werden, die nach dem Anwachsen mit wenig zusätzlichem Wasser zurechtkommen. Dazu zählen beispielsweise Fetthenne, Katzenminze, Wollziest sowie mediterrane Kräuter wie Thymian und Salbei.Eine besondere Möglichkeit ist das Sandbeet. Dabei wird eine ausreichend starke Sandschicht auf dem vorhandenen Gartenboden aufgebracht und mit Pflanzen kombiniert, die trockene Bedingungen gut vertragen. Der Sand übernimmt die Funktion einer mineralischen Mulchschicht. Die Oberfläche trocknet schnell ab, darunter kann sich Feuchtigkeit länger halten. Ist die Bepflanzung gut eingewachsen, kann der zusätzliche Gießbedarf dadurch deutlich sinken.Praktischer Nebeneffekt: Auch der Jätaufwand kann geringer ausfallen. Samenunkräuter können in der Sandschicht seltener Fuß fassen. Sollte trotzdem Beikraut wachsen, lässt es sich aus dem lockeren Sand leicht herausziehen.Weniger mähen: Nicht jede Rasenfläche muss kurz seinRasenmähen ist während der Wachstumszeit eine besonders regelmäßig wiederkehrende Arbeit. Wer sich hier Aufwand ersparen möchte, kann deshalb prüfen, welche Bereiche tatsächlich als kurz gehaltener Rasen gebraucht werden.Spiel- und Liegeflächen erfüllen eine klare Funktion. Wenig genutzte Randbereiche müssen dagegen nicht zwangsläufig genauso häufig gemäht werden. Rasenflächen, die nicht so häufig betreten werden, lassen sich durch geeignete Bodendecker ersetzen. Dadurch entfallen dort sowohl das Mähen als auch das aufwändige Nacharbeiten an Rasenkanten. Polsterthymian beispielsweise liebt die Sonne, benötigt wenig Wasser, ist robust und eine angenehm duftende Bienenweide.Wo der Rasen erhalten und regelmäßig genutzt werden soll, braucht er weiterhin die passende Pflege. Dazu gehört auch wie bei allen Pflanzen eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung, die hier vor allem einen dichten und kräftigen Bestand unterstützt. Entstehende Lücken sollten rechtzeitig nachgesät werden, damit sich dort unerwünschte Pflanzen nicht unnötig ausbreiten und zusätzliche Pflege notwendig machen.Weniger schneiden: Nicht alles braucht ständig die SchereHecken schneiden, Gehölze in Form bringen oder Verblühtes entfernen: Viele einzelne Schnittarbeiten können sich über die Saison zu einem erheblichen Zeitaufwand summieren. Besonders dort, wo der Schnitt vor allem einer bestimmten Form oder Optik dient, lässt sich Aufwand reduzieren.So können frei oder langsam wachsende Sträucher beispielsweise eine pflegeleichtere Alternative zu streng in Form gehaltenen Hecken sein. Bei geeigneten Gehölzen beschränkt sich der Schnitt dann weitgehend auf tatsächlich erforderliche Pflegemaßnahmen. Auch bei Stauden kann es sich lohnen, Arten zu wählen, die nicht ständig ausgeputzt werden müssen, um attraktiv auszusehen."Auch mal fünfe gerade sein lassen" mit ZusatznutzenZum Lazy Gardening gehört schließlich auch die Frage, welche vermeintlich anstehende Arbeit überhaupt sofort erledigt werden muss. Nicht jeder Bereich des Gartens muss jederzeit perfekt aufgeräumt oder kurz geschnitten sein.Geeignete Stauden können beispielsweise über den Winter stehen bleiben und erst im Frühjahr zurückgeschnitten werden. Laub muss nicht überall restlos entfernt werden, sondern kann unter Gehölzen oder in wenig genutzten Gartenbereichen liegen bleiben beziehungsweise zu einem Haufen zusammengerecht werden. Und auch einzelne Rasenbereiche müssen nicht bei jedem Mähgang gekürzt werden.Das spart unmittelbar Zeit und hat einen willkommenen Nebeneffekt: Wo weniger häufig gemäht, zurückgeschnitten oder aufgeräumt wird, können zusätzliche Rückzugsorte und Nahrungsangebote für Nützlinge entstehen. Laubhaufen bieten beispielsweise Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten für Igel, Samenstände können im Herbst und Winter vielen Vögeln als Nahrungsquelle dienen und weniger intensiv gemähte Bereiche je nach Bewuchs Insekten zugutekommen.Weniger Pflege heißt nicht keine PflegeGanz ohne Hinschauen geht es allerdings auch beim Lazy Gardening nicht. Der IVA empfiehlt, die Pflanzen auch bei weniger Garteneinsätzen im Blick zu behalten und bei Problemen rechtzeitig zu reagieren. Kranke Pflanzenteile sollten beispielsweise entfernt werden. Zeigen Pflanzen auffällige Veränderungen oder deutliche Fraßschäden, gilt es ebenfalls, die Ursache zu klären und bei Bedarf geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Auch eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung trägt dazu bei, Pflanzen gesund und widerstandsfähig zu halten.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V. 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