Leipzig (ots) -Wie entstehen Themen im MDR? Welche Fragen bewegen die Menschen in Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl? Und wie informiert der MDR über politische Entwicklungen und Wahlen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es beim Laternenfest in Halle (Saale) an Bord der MS "Händel II". Unter dem Motto "Mein Thema im MDR" laden die Redaktionen von MDRfragt, MDR Sachsen-Anhalt, MDR aktuell und MDR Jump am 28. August und 29. August zu Dialogfahrten auf der Saale ein und kommen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Anmeldungen sind bis zum 21. August über folgendes Online-Formular (https://www.mdrevents.de/b?p=laternenfest) möglich.Nah bei den Menschen und direkt im Austausch: Der MDR lädt zum Laternenfest zu einem besonderen Austauschformat ein. Unter dem Motto "Mein Thema im MDR" legt die MS "Händel II" zu insgesamt sechs rund zweistündigen schwimmenden Redaktionsgesprächen ab. Die Route führt entlang des Laternenfest-Geländes und weiter in Richtung Klausberge. Ziel der gemeinsamen Publikumsinitiative ist es, den direkten Austausch zwischen Publikum und Redaktion zu fördern und Einblicke in die journalistische Arbeit des MDR zu geben.Den Auftakt macht um 14 Uhr MDRfragt: Moderatorin Claudia Reiser stellt aktuelle Ergebnisse von Befragungen zur bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor. Dabei stehen Themen wie das Wahlalter ab 16 Jahren, Bildung, Wirtschaft oder innere Sicherheit im Mittelpunkt. Die Gäste erhalten Einblicke in die Hintergründe der Umfragen und können ihre eigenen Perspektiven und Erfahrungen einbringen.Um 16 Uhr übernimmt MDR Sachsen-Anhalt das Ruder. Funkhausdirektor Tim Herden die Teamleiterin Regionales, Dagmar Böddeker, und weitere Redaktionsvertretende zeigen anhand konkreter Beispiele, wie Hinweise aus der Bevölkerung ihren Weg in die Berichterstattung finden. Ob per E-Mail, Anruf, Social Media oder im persönlichen Gespräch: Die Redaktion erläutert, wie Themen geprüft, recherchiert und journalistisch eingeordnet werden, bevor daraus ein Beitrag entsteht. Gleichzeitig sind die Teilnehmenden eingeladen, eigene Themen und Anliegen aus Sachsen-Anhalt einzubringen.Die dritte Fahrt startet um 18 Uhr mit MDR aktuell. Moderator Jens Hänisch und Teamleiterin Annette Loewe-Liebeskind geben Einblicke in die Berichterstattung vor und am Wahltag. Vorgestellt werden verschiedene Informationsangebote, darunter Interviews, Podcasts, Newsletter sowie die aktuelle Berichterstattung in Fernsehen, Radio und Online. Zudem erläutert das Team, nach welchen journalistischen Kriterien Themen ausgewählt, gewichtet und eingeordnet werden.Am 29. August geht es dann mit dem Team von MDR Jump auf Crew Cruise: Um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr startet die MS Händel II mit dem Team rund um Wellenchefin Sissy Metzschke auf Saale-Tour. Jeweils 50 MDR Jump- HörerInnen und -Hörer sind eingeladen, mit der Redaktion persönlich ins Gespräch zu kommen und sich beim Dialog-Spiel "Jump-Kompass" über das Programm auszutauschen sowie Anregungen und Kritik loszuwerden. Für musikalische Live-Unterhaltung sorgt der von MDR Jump geförderte Nachwuchskünstler PASCOV. Bewerbungen für die drei Touren sind unter folgendem Link (https://www.mdr.de/jump/radio/event/laternenfest-halle-mit-mdr-jump-auf-crew-cruise-100.html) möglich.Mit seinen Dialogformaten zum traditionellen Laternenfest in Halle möchte der MDR Transparenz schaffen und den direkten Austausch mit seinem Publikum stärken. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, die Menschen hinter den MDR-Angeboten persönlich kennenzulernen, Fragen zu stellen und mehr über die tägliche journalistische Arbeit zu erfahren. "Mein Thema im MDR" setzt dabei die vielfältigen Dialogangebote konsequent fort und bietet den Menschen in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, Medienarbeit unmittelbar zu erleben und ihre Themen direkt mit den Redaktionen zu diskutieren. Die Teilnahme an den Fahrten ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 21. August über die Online-Formulare des MDR möglich.Shows von MDR Sachsen-Anhalt und MDR Sputnik auf der PeißnitzZudem lädt der MDR beim Laternenfest wieder zu Shows auf der großen Freilichtbühne auf der Peißnitz ein. Am Freitagabend feiert MDR Sachsen-Anhalt mit den Besucherinnen und Besuchern bei der Westernhagen-Show von Andreas Marius-Weitersagen, dem "Rhapsodie of Queen"-Tribute an Freddie Mercury sowie der Partyband "Nightfever". Am Samstagabend präsentiert MDR Sputnik seine 111. Sputnik Spring Break Tour. Dabei sind u.a.: ACINA, Die Kommissare, Adrinaline, Krs. Age & Branko Jet. Die Kultreihe ist bereits seit sieben Jahren in Mitteldeutschland unterwegs.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6335544