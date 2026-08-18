Nach Ablauf des Übernahmeangebots von Frasers Group in Höhe von 38,00 EUR hält der britische Einzelhändler nun 47,89% an HUGO BOSS. Nach Abschluss des Angebots dürfte sich die Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf die Fundamentaldaten von HUGO BOSS und die Umsetzung von "CLAIM 5 TOUCHDOWN" richten. Das operative Umfeld bleibt schwierig, geprägt von schwacher Konsumstimmung, gedämpfter Nachfrage sowie schwächeren touristikbedingten Ausgaben im Nahen Osten. Das zweite Quartal zeigte ermutigende Fortschritte bei der Marge, doch die Bereinigung der Vertriebskanäle ist noch nicht abgeschlossen. Bei einem von uns angesetzten fairen Wert von 38,00 EUR sehen wir derzeit begrenztes Aufwärtspotenzial, bis weitere Belege dafür vorliegen, dass BOSS seine Margen wieder aufbauen und zu nachhaltigem Wachstum zurückkehren kann. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hugo-boss-ag
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