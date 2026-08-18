Mit "Petline" starten die Uelzener Versicherungen und MDT travel underwriting eine neue Produktlinie für Tierhalter. Die Uelzener agiert dabei als Risikoträger, MDT travel verantwortet Produktentwicklung, Vertrieb und operative Abwicklung der neuen Reiseversicherungen für Hunde, Katzen und Pferde. Die Uelzener Versicherungen und die MDT travel underwriting GmbH bringen mit PetLine eine neue Produktlinie für Tierhalter auf den Markt. Die Uelzener fungiert dabei als Risikoträger, während MDT travel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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