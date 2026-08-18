Nach starken Kursgewinnen werden Analysten bei Generali zunehmend vorsichtiger. Eine große US-Bank hat ihr Votum für den Versicherer von "Overweight" auf "Neutral" gesenkt. Hintergrund sei das mittlerweile nahezu ausgereizte Kurspotenzial des Allianz-Konkurrenten. Ist das Potenzial der Aktie tatsächlich ausgereizt?Die Generali-Aktie hat in den vergangenen Wochen bereits deutlich zugelegt. JPMorgan sieht nach der Rekordjagd allerdings ein inzwischen ausgewogeneres Chance-Risiko-Verhältnis und hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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