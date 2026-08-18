HAMBURG (dpa-AFX) - Die Tarifgespräche über die Bezahlung von Beschäftigten in deutschen Seehäfen sollen in der nächsten Woche fortgesetzt werden. Die dritte Verhandlungsrunde ist am Montag und Dienstag in Hamburg geplant, wie der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), Florian Keisinger, mitteilte.

Der ZDS verhandelt mit der Gewerkschaft Verdi. Sie hatte zu 24-stündigen Warnstreiks in den Häfen aufgerufen, die teils am Montag begannen und am Dienstag fortgesetzt werden. Die Warnstreiks betreffen die drei nach Umschlag wichtigsten deutschen Häfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven sowie die Häfen Bremen, Emden und Brake./lkm/DP/stw