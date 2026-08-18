DJ MARKT USA/Unsicherheit um Iran-Krieg dürfte belasten - Chip-Werte unter Druck

Mit Verlusten dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten und damit die negative Tendenz vom Wochenbeginn fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 verliert 0,5 Prozent. Der Termin-Kontrakt auf den Nasdaq gibt um 1,3 Prozent nach. Im Fokus steht dabei der Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, den ohnehin brüchigen Waffenstillstand mit dem Iran nicht verlängern zu wollen. Die im Juni getroffene Absichtserklärung zwischen den beiden Ländern, die eine Frist von 60 Tagen für die Einigung auf ein Friedensabkommen beinhaltete, ist am Montag abgelaufen. In der Folge ziehen die Ölpreise an, für Brent geht es um 0,1 Prozent auf 90,95 Dollar nach oben. Am Vortag hatte der Brent-Preis noch unter der Marke von 89 Dollar gelegen.

Zudem hatte Trump am Vortag dem Oman mit einer Bombardierung gedroht, sollte dieser sich den Bemühungen der USA um ein Friedensabkommen mit dem Iran "in den Weg stellen". US-Streitkräfte könnten den Golfstaat angreifen, falls er die Blockade iranischer Schiffe in der Straße von Hormus störe, sagte der US-Präsident gegenüber Fox News. Damit schwinden die Hoffnungen auf eine Friedenslösung weiter, heißt es.

Die Verunsicherung der Anleger zeigt sich auch am Anleihemarkt, wo es für die Renditen weiter nach oben geht. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen hat ihren jüngsten Anstieg ausgebaut und ist auf den höchsten Stand seit 2007 geklettert. Die Rendite der zehnjährigen Papiere liegt auf dem höchsten Niveau seit Ende Juli - aktuell zeigt sie sich wenig verändert bei 4,73 Prozent.

Die US-Berichtssaison ist zwar weitgehend beendet, doch mit den Quartalsergebnissen von Home Depot vor der Startglocke und von Walmart am Donnerstag stehen noch zwei wichtige Termine auf der Agenda. Die Zahlen könnten Auskunft über das Konsumverhalten in den USA geben.

Unter Druck stehen vor allem die Werte aus dem Chip-Sektor. Die anziehenden Kapitalkosten belasten hier - gerade vor dem Hintergrund der zuletzt immer stärker gestiegenen Investitionen im KI-Bereich. Die Aktien von Nvidia reduzieren sich vor der Startglocke um 2,3 Prozent, die Titel von Western Digital knicken um 6,1 Prozent ein und Sandisk fallen um 6,2 Prozent.

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August 18, 2026 06:01 ET (10:01 GMT)

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